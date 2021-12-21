Як мотивувати школяра навчатися під час канікул: 4 поради для батьків

Канікули – щасливий час для учнів. Цей час вони хочуть присвятити відпочинку, прогулянкам та іграм, проте із закінченням канікул школярам буває важко пригадати, що вони вчили раніше. Як зробити дитину зацікавленою у навчанні поза уроками – у матеріалі.

Щоб учні не забували, що таке навчання, вчителі озвучили кілька порад для батьків. Головне, що можна зробити для ефективного навчання дитини – викликати бажання вдосконалюватися та дізнаватися нове.

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Жага до знань не має залежати від шкільного розпорядку – навіть у позакласний час школярі можуть самовдосконалюватися.

Кілька порад можуть допомогти та мотивувати дитину, яка не хоче вчитися під час канікул.

Підтримуйте дитячі інтереси

Дізнайтеся, що до вподоби вашій дитині та заохотьте її розвиватися у цьому напрямку. Якщо вона любить комікси, відеоігри, малювати чи співати – дайте їй зрозуміти, що ви підтримаєте усі починання.

Дитячі хобі часто переростають у щось серйозніше. Для більшого залучення дитини у світ своїх зацікавлень пропонуйте подивитись фільм, або прочитати книги, які можуть бути цікавими. Та важливо не змушувати школяра – його ефективне навчання з’явиться лише тоді, коли йому це буде цікаво.

Заохотьте дитину розвиватися / Фото Unsplash

Не наполягайте на навчанні

Канікули створені для того, щоб дитина відпочивала від великої кількості інформації. Тож не змушуйте її сидіти по кілька годин вдень за домашніми роботами – це тільки відштовхне дитину від навчання.

На канікулах школяреві достатньо всього 10 – 15 хвилин на день, щоб повторити вивчене. Навчатися дитина має без примусу – тоді в неї формуватиметься позитивна думка про самоосвіту.

Дайте дитині відпочивати на канікулах, а не тільки вчитися / Фото Unsplash

Не наголошуйте на тому, що канікули закінчилися

Кінець відпочинку зазвичай доволі стресовий для школярів, які вже встигли розслабитися. Щоб не робити стрес ще сильнішим, не варто одразу забороняти дітям займатися своїми справами. Потроху обмежуйте вільний час школяра, пропонуючи замість цього розвивальні ігри чи книгу.

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Винагороджуйте дитину за навчання

Найпростіший метод підняти мотивацію до самовдосконалення – пообіцяти нагороду. Не треба обіцяти золоті гори чи новенький смартфон за прочитану книжку – достатньо навіть невеликого смаколика в нагороду за певну кількість сторінок, які прочитала дитина.

Смачна винагорода стане чудовою мотивацією / Фото Unsplash