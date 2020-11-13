Не завжди діти погоджуються вчити англійську мову в школі, мотивуючи це тим, що вони не збираються виїжджати за кордон чи просто не хочуть вивчати її. Тому ми підготували для вас поради, які допоможуть вмотивувати учня до вивчення англійської.

Видання "На урок" підготувало основні прийоми, які допоможуть вчителеві сформувати та підтримати мотивацію до вивчення іноземних мов.

Цікаво Як самостійно вивчити англійську мову за кілька місяців: корисні поради та ідеї

Як мотивувати дітей до вивчення англійської мови

Використовуйте соціалізацію

На учнів не діють фрази, які можуть справити враження на дорослих. До прикладу, "знання англійської подвоїть зарплату", "ви зможете працювати/вчитися за кордоном" тощо.

За словами експертів, навчання має нести зрозуміле, практичне значення, швидку вигоду, бути приємним і веселим.

У підлітковому віці на перший план виходить спілкування та соціалізація. Якщо дитині цікавіше сидіти у чаті та переписуватись із однолітками, ніж читати підручник, то скористайтеся цим і перетворіть спілкування на навчання. Покажіть, що завдяки англійській можна знайти нових друзів, спілкуватись із ними на сайтах або через різноманітні онлайн-сервіси.

До того ж, підліткам цікавий сам процес спілкування та можливість похизуватися перед товаришами тим, що мають знайомого іноземця. Тому порадьте дітям знайти співрозмовників на відповідних сайтах.

Які ресурси можна використовувати? italki – там ви знайдете кілька видів комунікації. Це можуть бути як індивідуальні уроки з викладачем, так і прості чати з однодумцями. Або можемо обрати HelloTalk – На цьому ресурсі можна спілкуватися в текстових чатах, а також надсилати голосові повідомлення.

Вивчення англійської за улюбленими піснями

У підручнику з англійської можна знайти не завжди актуальні теми. Найчастіше там можна зустріти лише граматику, історію Великої Британії, національні символи, територіальний устрій Лондона тощо.

Але уроки не повинні бути виключно інформативними. Щоб вразити дітей, варто говорити про їхні захоплення та самовираження. І саме музика може стати найпростішим шляхом до серця ваших учнів.



Вивчення англійською за піснями / Фото НУШ

Адже англомовні країни подарували світу не лише Шекспіра, а й Мадонну, Еда Ширана та Біллі Айліш. І стежити за улюбленим виконавцем – це важливий момент у соціалізації та самовираженні підлітка.

До того ж, багато дітей починають вивчати англійську, щоб наспівувати пісні, знаходити свіжі відомості про артиста тощо.

Тож, щоб зацікавити дітей у вивченні англійської, вчителі можуть використовувати такі види роботи:

переклад відомих пісень,

розбір сленгу,

пошук новин про зірку,

робота над ідеальною вимовою.

А замість вправи на слухання на уроці можна увімкнути фільм (або мультик, якщо діти ще малі) англійською. А потім разом попрацюйте над словами, які діти не змогли розібрати, або не зрозуміти зміст фрази.

Об’єднайте навчання і розваги

Мотивувати дітей до вивчення мови через сучасну поп-культуру за допомогою трейлерів, коміксів, мультфільмів, інтерв’ю, демонстрації нових ґаджетів чи навіть відеоігри.

Використовуйте такі прийоми для цікавих вправ:

Попросіть дітей увімкнути англомовний інтерфейс на телефонах та використовуйте англійське меню у грі. Це дозволить швидко вивчити певну кількість слів.

Використовуйте квестові ігри, прогрес у яких залежить від прочитання реплік героїв та надання найбільш вдалої відповіді.

Стежте за виходом трейлерів до нових блокбастерів. Зазвичай вони спочатку виходять в англомовному форматі. Переклавши такий трейлер, діти зможуть відчути себе тими, хто дізнається інформацію найпершими.

Починайте з невеликих відео або мультфільмів з англійськими субтитрами, аби діти втягнулись у процес.

Всі ці прийоми допоможуть школярам відчути швидкий прогрес, а з часом перетворити його у стійку внутрішню мотивацію.