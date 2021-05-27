Спеціального рецепта підготовки до ЗНО, звісно, немає, але Освіта 24 за підтримки партнера Canon підготувала універсальні поради, які допоможуть учасникам налаштуватися й якнайкраще продемонструвати свої знання під час тестування.

Важливо: Як абітурієнтові обрати спеціальність і підготуватися до вступу: важливі поради.

Щоб отримати максимальну кількість балів із кожного предмета, потрібні не лише гарні знання, а й залізна упевненість у собі. А це залежить від того, наскільки ви спроможні керувати ситуацією й опановувати хвилювання.

Як морально підготуватися до ЗНО

Повторюючи вивчене та ліквідуючи "прогалини" з предметів, із яких ви проходитиме ЗНО, експерти радять підготуватися й психологічно – сформувати навички саморегуляції в напружених емоційних ситуаціях. Якщо простіше – вам треба навчитися долати страх.

Отже, передусім, складіть план роботи на кожен день. Чергуйте періоди розумового напруження та відпочинку. Причому що ближче до кінця дня, то перерви мають бути триваліші. Також щодня виконуйте тренувальні тести й робіть нотатки щодо завдань.



Підготуйтеся до ЗНО разом з принтером Canon / Фото 24 каналу

Корисна порада! Незабаром абітурієнти подаватимуть для вступу до вишів документи з фото. Тут у пригоді стануть принтери Canon PIXMA G. Вони ідеально підходять для друку документів, фото та візиток. На такому принтері за хвилину можна роздрукувати 9 чорно-білих зображень або 5 кольорових.

Обов'язково відпочиньте перед тестуванням

Напередодні ЗНО відкладіть усе, не повторюйте більше нічого. Улаштуйте день тиші та спокою: прогуляйтеся на свіжому повітрі, прийміть душ, підготуйте одяг та документи.

Вправи, які допоможуть подолати хвилювання під час ЗНО

Метод Шульца

Випускникам буде дуже корисно опанувати метод аутогенного тренування, розроблений німецьким психотерапевтом Йоганном Генріхом Шульцом.

Отже, перед виконанням завдань ЗНО виконайте такі вправи. Їх можна виконувати комплексно або окремо, як вам до вподоби:

Полічіть до 10-ти. Простежте за своїм диханням. Дихати треба повільно: вдих (секунд 7), потім затримка (на 3 секунди) і поступовий (упродовж 10 секунд) видих через ніс. Повільно, малими ковтками, випийте води, концентруючись на своїх відчуттях. Оберіть якийсь невеличкий предмет, наприклад ручку чи олівець, і уважно розглядайте його кілька хвилин. Подивіться у вікно, пильно розглядаючи все, що ви за ним бачите протягом 5 хвилин, а потім поверніться до виконання завдань.

Метод Бенсона

Подолати хвилювання перед ЗНО допоможе також техніка розслаблення. Її автор, американський лікар та професор Герберт Бенсон, радить виконати послідовно такі дії:

Сядьте зручно. Заплющіть очі. Розслабте тіло – від м’язів ніг до м’язів обличчя. Дихайте носом – легко, вільно й глибоко, відстежуючи, як повітря проходить шлях до легенів. Наприкінці видоху промовте подумки: "Один". Потім вдихніть повітря й видихніть: "Два". І так далі. Дихайте так кілька хвилин, зберігаючи позу. Розплющіть очі й знову беріться до виконання завдань.

Ця техніка не вимагає спеціальних умінь чи особливих умов тренування, тож її можна буде застосувати й на ЗНО. Просто потренуйтеся вдома (вправи на релаксацію можна робити навіть перед сном), щоб автоматизувати свої дії й за потреби впевнено їх повторити.



Підготуйтеся до ЗНО разом з принтером Canon / Фото 24 каналу

Техніка розслаблення знижує втомлюваність, допомагає швидко відновлювати сили й сприяє гарному настрою. До речі, за її допомогою долають хвилювання спортсмени перед новими рекордами.

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Чого не можна робити на ЗНО-2021

Учасника зовнішнього незалежного оцінювання можуть позбавити права проходити тестування або його роботу може бути анульовано, якщо він порушить процедуру проходження ЗНО.

Так, під час виконання сертифікаційної роботи учасникам ЗНО заборонено:

Заважати іншим учасникам або спілкуватися з ними.

Списувати відповіді в інших учасників.

Пересідати на інше місце.

Виносити з аудиторії матеріалу ЗНО.

Мати при собі чи на робочому місці заборонені пристрої: телефон, флешку, навушники, фотокамеру, смартгодинник, книжки, калькулятор тощо.

Допуск до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин і припиняється за 10 хвилин до початку ЗНО. Тож якщо ви прийдете до пункту тестування після 10.50, вас уже туди не допустять.

Запам'ятайте, що ви маєте взяти із собою:

документи: оригінал сертифіката ЗНО, паспорт, запрошення-перепустку;

дві ручки із чорним чорнилом;

маску;

питну воду.

Роздрукувати запрошення-перепустку можна вдома, приміром на лазерному принтері Canon серії MegaTank. До речі, у комплекті з ним ідуть 2 картриджі.



Підготуйтеся до вступу разом з принтером Canon / Фото 24 каналу

Тож перед ЗНО вам не доведеться гаяти час на авральну перезаправку. Ви швидко й легко заміните порожній картридж на повний і продовжите друк важливих документів для вступу.

Який принтер обрати для дому – дивіться на відео

Освіта 24 бажає всім випускникам, які цього року проходять ЗНО, успіху та менше хвилювань. У вас усе вийде!