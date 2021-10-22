Як МОН рекомендує працювати школам, вишам та коледжам через погіршення ситуації з COVID-19

В Україні погіршується епідеміологічна ситуація з COVID-19. Тому МОН проконсультувалося з МОЗ щодо роботи шкіл, коледжів та вишів під час карантину. Що вирішили – читайте у статті.

Навчання у вишах та коледжах

Міносвіти рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада у коледжах, профтехах, вишах та закладах післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління.

Детальніше: МОН радить вишам та коледжам перейти на дистанційку на три тижні: дати

Навчання у школах

Сергій Шкралет наголосив, що навчання в школах з наступного тижня (з 25 жовтня) буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

Зазначимо! Школи у Києві, Одесі, Луцьку, Дніпрі, Рівному, Житомирі, Полтаві та Миколаєві йдуть на тижневі осінні канікули з 25 жовтня.

Додамо, що у школах Києва на два тижні запроваджують карантин через погіршенні ситуації з коронавірусом. перший тиждень діти будуть на канікулах, а щодо другого тижня, то в КМДА визначаться пізніше.

Це будуть продовжені канікули або дистанційне навчання. Але точно два тижні школи будуть зачинені, зокрема і 1 – 4 класи,

– наголосив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Міністр освіти закликав освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитись до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально.

"Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен! Педагог може бути прикладом для своїх колег і рідних, які ще зволікають з цим рішенням", – написав Шкарлет.

До слова, одну дозу щеплення проти COVID-19 отримали 87% працівників шкіл. Водночас повністю двома дозами вакциновано близько 380 тисяч вчителів (60%). В яких регіонах найвищі та найнижчі показники – читайте у статті.