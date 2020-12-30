З 8 до 24 січня в Україні хочуть запровадити локдаун. Тому керівники закладів освіти повинні організувати роботу закладів у дистанційному режимі або продовжити канікули.

Лише садочки працюватимуть у звичному режимі. Рекомендації, як організувати роботу в цей період у садочках та школа надав освітній омбудсмен Сергій Горбачов у фейсбуці.

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За його словами, рекомендації можуть бути корисний не лише для закладів освіти Києва. Цим досвідом можуть скористатися заклади освіти з усієї України", – зазначив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Усі школи та садочки мають проінформувати батьків про особливості роботи у період обмежувальних протиепідемічних заходів. Інформацію про режим роботи закладу можна опублікувати сайті або у соцмережах чи оголошенням у батьківських чатах тощо,

– сказав Горбачов.

Робота шкіл під час локдауну

У Департаменті освіти і науки запевнили, що онлайн-урок не може тривати більше 45 хвилин. Також у школах варто провести засідання педради, де приймуть рішення про дистанційне навчання, узгодять графік роботи та зміни до навчальної програми.

Окрім того, у школи мають забезпечити ведення електронних журналів. А все наради та зібрання колективу можуть відбуватися лише в онлайн-форматі. А спілкування між працівниками закладу, проведення нарад, семінарів, педагогічних рад, зустрічей з батьками теж може відбуватися дистанційно.

Освітній омбудсмен додав, що треба визначати вчителів, які не мають комп’ютерної техніки, щоб забезпечити їх можливістю організації їхньої роботи вдома чи в школі.

Робота садочків під час локдауну

Дитячі садочки з 8 по 25 січня працюватимуть у звичному режимі, але вони мають дотримуватися карантинних обмежень. Зокрема варто проводити додаткову профілактично-роз’яснювальну роботу серед батьків та працівників.

Освітній омбудсмен наголосив, що садочки у визначені терміни мають приймати документи нових вихованців на підставі електронної заяви батьків та скан-копій, необхідних для зарахування дитини. Оригінали документів батьки будуть подавати після карантину.

Що радять у МОН

Додамо, що міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що рішення про повернення шкіл до навчання після канікул ухвалюють автономно самі заклади.

Адже оскільки протягом 8 – 24 січня в Україні триватиме локдаун, у МОН рекомендували навчальним закладам або продовжити канікули, або перейти на дистанційне навчання. Адже школи мають використати за навчальний рік 30 днів канікул (не враховуючи літні канікули).