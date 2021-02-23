Як мають працювати коледжі та виші з 24 лютого: рішення МОН

Для ефективного та безпечного навчання під час адаптивного карантину з 24 лютого МОН рекомендує коледжам та вишам самостійно визначати форму організації освітнього процесу, враховуючи рівень епідемічної небезпеки.

Зокрема, Міносвіти радять цим закладам освіти надавати перевагу змішаній формі навчання. А у разі встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки регіону переводити студентів на дистанційку.

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Також варто дотримуватися карантинних обмежень та рекомендацій щодо протиепідемічних заходів для закладів освіти та гуртожитків.

Головні нюанси роботи коледжів та вишів з 24 лютого

проведення очних лекцій у великих групах (потоках) студентів можна вважати масовим освітнім заходом, тому наповненість аудиторій має становити щонайбільше 50% місць у кожній аудиторії.

У разі переходу на очне навчання рекомендовано надавати можливість студентам, які перебувають на самоізоляції, виконувати індивідуальний навчальний план онлайн.

Додамо, що загалом адаптивний карантин продовжено до 30 квітня 2021 року.

Як працюватимуть школи з 24 лютого? Під час жовтого рівня забороняється

відвідувати школи учнями, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% дітей та працівників закладу;

проводити в школах масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю учнів з більш ніж одного класу та за присутності глядачів.

Натомість під час червоного рівня забороняється відвідувати школи учням старших класів. Тобто заклади освіти можуть відвідувати вихованці у садочках, учні спеціальних закладів освіти та учні 1 – 4 класів у школі.

Окрім того, заборонено через продовження карантину:

проводити масові заходи за участю понад 20 людей;

робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;

планові госпіталізації в лікарнях;

робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

відвідування установ соціального захисту, в яких є люди похилого віку;

перебувати у громадських будівлях слід у масках або респіраторах;

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу;

кафе, бари, ресторани не можуть працювати у проміжку з 22:00 по 07:00. Однак дозволена доставка та самовиніс.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу