Міністерство освіти і науки оприлюднило методичні рекомендації щодо організації діяльності дитячих садочків у 2020/2021 навчальному році. Особливо важливо в період пандемії дотримуватися гігієнічних норм і соціальної дистанції у приміщенні.

їЗазначимо, що рішення про відновлення роботи закладів дошкільної освіти будуть ухвалювати регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, а залежатиме все від статистики захворюваності у регіоні, передає МОН.

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Так, за сприятливої епідеміологічної ситуації у регіоні дитячі садки мають працювати у звичайному режимі, створивши безпечні умови для вихованців та працівників.

Всі заклади освіти повинні самостійно вирішити організаційний освітній процес у садочках, орієнтуючись на попередній досвід, свою роботу в минулому році та наявні рекомендації.

Проте проводити виховання та навчання малюків варто з урахуванням цілей розвитку дітей різного віку, і застосовувати його так, щоб це було природньо для потреб та інтересів малечі.

Так, поряд із традиційними формами роботи, заклади освіти можуть застосовувати інноваційні методи. До прикладу: "Буккросинг", "Дерево цілей" або "Дерево розвитку групи" та "Батьківська скринька", а також впроваджувати дистанційні форми спілкування.



Поради про підготовку дитини до дитячого садочка / картинка Міністерства освіти

Окрім того, садочки мають створити універсальний дизайн та зручне розташування приміщень та прибудинкових територій.

Є прийнятним впровадження дистанційних форм спілкування з батьками на онлайн-платформах та використання мобільних додатків. І варто враховувати тривалість і кратність роботи вихователя з дитиною за комп’ютером та ґаджетами відповідно до віку дитини.

Додамо, що дитячі садочки відновили свою роботу в Україні з 25 травня після послаблення карантину. Дітей в закладі не змушують обов’язково носити маски.