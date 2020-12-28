Якщо вчитель тимчасово замінює іншого педагога на уроках, то він повинен отримати за це погодинну оплату праці. Але якщо заміщення вчителя триває понад два місяці, то оплата праці педагогів провадиться за всі години навчального навантаження.

Тобто вчитель, який заміняв, отримає всю зарплату, згідно з тарифікацією. Про це йдеться у роз'ясненні Міносвіти щодо заміни вчителів у школах, повідомляє Osvita.ua.

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У МОН наголосили, що адміністрація закладу зобов'язана вжити заходів для заміни відсутнього вчителя у школі. Зокрема, директор, як правило, повинен організувати заміщення учителів іншими учителями тієї ж спеціальності. І за це їм мають заплатити.

Окрім того, якщо вчителя не може замінити інший вчитель тієї ж спеціальності, то його можна замінити іншим педагогом (до прикладу, асистентом вчителя або вихователем групи подовженого дня).

У цьому випадку вчителеві, який проводить заміну, мають платити за погодинною ставкою в залежності від кваліфікаційної категорії або за тарифікацією, якщо заміна тривала понад два місяці.

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало не більше двох місяців, вчитель отримає погодинна оплата праці. Якщо ж заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогів провадиться з першого дня заміщення за всі години навантаження за тарифікацією у повному обсязі,

– додали в листі.

Щодо заміни вчителя у старших класах, який є класним керівником, то у разі покладання на вчителя, який здійснює заміну уроків, ще й обов'язків класного керівника, йому мають доплатити і за класне керівництво за період відсутності вчителя.

У МОН запевнили, що керівники шкіл можуть викладати або вести гуртки у своєму закладі, але не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік). Інші вчителі – не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повну ставку.

За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані понад норму, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік. Усі умови оплати праці вчителів, зокрема і встановлення доплат, при заміщенні відсутніх вчителів у закладі визначаються у наказі керівника закладу про заміну.

Читайте поради, як провести урок під час заміни у класі та чого робити не можна – у матеріалі.