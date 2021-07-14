Як Лілія Гриневич оцінює роботу Шкарлета: цікаві відповіді на питання

Колишня міністерка освіти Лілія Гриневич відповіла на кілька запитань журналістки. Зокрема, вона оцінила роботу нинішнього міністра Сергія Шкарлета та зізналася, чому колись вирішила запровадити ЗНО для вступу.

Гриневич відповіла на 33 питання. Так, деякі з них стосувалися освіти, а інші – були особисті. Тож, ми наведемо лише кілька з них.

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Як Гриневич оцінює роботу Сергія Шкарлета

"Мабуть, трієчка", – так сказала Гриневич про роботу нинішнього міністра освіти Сергія Шкарлета.

За її словами, кадрово Міносвіти дуже змінилося, і організаційна структура, що вони вибудовували, сильно постраждала.

А найслабшим місцем нинішньої влади Лілія Гриневич вважає відсутність належного рівня професійності.

Водночас собі на попередній посаді в МОН Лілія Гриневич поставила четвірку по п’ятибальній шкалі.

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Що було найгіршим на посаді в МОН? Колишня міністерка говорить, що процедури надзвичайно складні і іноді спрямовані на те, щоб щось не відбулося, а не навпаки.

Лілія Гриневич додала, що за останній час її дуже розчарувало те, що гроші на підвищення кваліфікації вчителів забрали у фонд для боротьби з COVID-19, а потім віддали її на ремонт доріг.

Про запровадження ЗНО та НУШ

Екс-міністерка розповіла, що до розробки зовнішнього незалежного оцінювання її спонукала корупція у вишах.

Мої найкращі учні не могли вступити на високорейтингові факультети. Від їхніх батьків вимагали хабара. Це мене побудило піти до ЗНО,

– зізналася Гриневич.

А своїм найбільшим досягненням Лілія Гриневич вважає початок реформи "Нової української школи".

А на запитання про те, чому українська молодь їде навчатися за кордоном, Гриневич відповіла: "Не стільки за кращою освітою, скільки за адаптацією до ринку праці".

Проте рівень української освіти на сьогодні освітянка оцінила на "чотири з великим мінусом".

Ще кілька відповідей Гриневич на питання

Яка країна – найкращий приклад освітньої системи? для Гриневич – це Фінляндія та Сінгапур.

Якою має бути зарплата вчителя в Україні? “Принаймні, тисяча доларів”, – заявила колишня міністерка освіти.

За що Гриневич отримувала двійки у школі? Каже, що якось не вивчила вірш на урок.

Скільки вона знає мов? За її словами, чотири – українську, російську, англійську та польську.

Дивіться відповіді Лілії Гриневич на питання журналістки: відео ICTV



До слова, раніше на гострі запитання журналістки відповідав Сергій Шкарлет. Одним із них було – на скільки міністр освіти склав ЗНО з математики. Чесні відповіді на питання – читайте у матеріалі.