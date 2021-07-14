Гриневич відповіла на 33 питання. Так, деякі з них стосувалися освіти, а інші – були особисті. Тож, ми наведемо лише кілька з них.
До теми Шкарлета здивувало обурення людей через зарплату для майбутніх викладачів президентського вишу
Як Гриневич оцінює роботу Сергія Шкарлета
"Мабуть, трієчка", – так сказала Гриневич про роботу нинішнього міністра освіти Сергія Шкарлета.
За її словами, кадрово Міносвіти дуже змінилося, і організаційна структура, що вони вибудовували, сильно постраждала.
А найслабшим місцем нинішньої влади Лілія Гриневич вважає відсутність належного рівня професійності.
Водночас собі на попередній посаді в МОН Лілія Гриневич поставила четвірку по п’ятибальній шкалі.
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Що було найгіршим на посаді в МОН? Колишня міністерка говорить, що процедури надзвичайно складні і іноді спрямовані на те, щоб щось не відбулося, а не навпаки.
Лілія Гриневич додала, що за останній час її дуже розчарувало те, що гроші на підвищення кваліфікації вчителів забрали у фонд для боротьби з COVID-19, а потім віддали її на ремонт доріг.
Про запровадження ЗНО та НУШ
Екс-міністерка розповіла, що до розробки зовнішнього незалежного оцінювання її спонукала корупція у вишах.
Мої найкращі учні не могли вступити на високорейтингові факультети. Від їхніх батьків вимагали хабара. Це мене побудило піти до ЗНО,
– зізналася Гриневич.
А своїм найбільшим досягненням Лілія Гриневич вважає початок реформи "Нової української школи".
А на запитання про те, чому українська молодь їде навчатися за кордоном, Гриневич відповіла: "Не стільки за кращою освітою, скільки за адаптацією до ринку праці".
Проте рівень української освіти на сьогодні освітянка оцінила на "чотири з великим мінусом".
Ще кілька відповідей Гриневич на питання
- Яка країна – найкращий приклад освітньої системи? для Гриневич – це Фінляндія та Сінгапур.
- Якою має бути зарплата вчителя в Україні? “Принаймні, тисяча доларів”, – заявила колишня міністерка освіти.
- За що Гриневич отримувала двійки у школі? Каже, що якось не вивчила вірш на урок.
- Скільки вона знає мов? За її словами, чотири – українську, російську, англійську та польську.
Дивіться відповіді Лілії Гриневич на питання журналістки: відео ICTV
До слова, раніше на гострі запитання журналістки відповідав Сергій Шкарлет. Одним із них було – на скільки міністр освіти склав ЗНО з математики. Чесні відповіді на питання – читайте у матеріалі.