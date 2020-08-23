Учителька математики із Лондона ділиться різними лайфхаками, які допоможуть простіше вирішувати математичні задачі. Зокрема, вона показала, як легко перемножити багатозначні числа.

Відео з цим методом жінка опублікувала у тіктоці, і він виявився настільки популярним, що вже набрав понад 25 мільйонів переглядів, передає 24 канал.

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За словами вчительки, цей метод множення широко використовують у Японії, але маловідомий у інших країнах. За однією з версій, його придумали ще індіанці майя.

Так, швидко і точно можна перемножити двозначні числа, навіть без знання таблиці множення чи допомоги калькулятора. І така візуалізація дуже подобається дітям.

Як помножити числа? Для того, щоб помножити двозначні числа, потрібно намалювати відповідну до цифр кількість ліній. Після цього порахувати, скільки є точок перетину. Останні числа просто записати зліва направо.

Метод, як легко множити цифри: дивіться відео

Але деякі користувачі зазначають, що їм таки швидше перемножити числа в голові, ніж малювати.

Ще один метод, як можна помножити числа: відео

Додамо, що в акаунті вчительки "Математика з міс Чанг" є багато інших математичних трюків, якими вона ділиться з дітьми та дорослими.