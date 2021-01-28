Як легко перейти на українську мову: корисні лайфхаки від мовного омбудсмена

Всі послуги в Україні з 16 січня мають надавати державною мовою. Тож, щоб допомогти українцям перейти на українську, мовний омбудсмен Тарас Кремінь дав корисні поради, які допоможуть у цьому.
Джерело: Тарас Кремінь у фейсбуці
Мовний омбудсмен зазначає, що спілкування з носіями української мови може пришвидшити процес переходу.
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Також Тарас Кремінь додає, що не варто боятися помилятися та бути наполегливими у спілкування державною мовою.
Додамо, що видання УП.Життя поділилося ще порадами викладачки української мови Оксани Чужої.
Експертка радить прокачувати знання української мови так:
Викладачка дала пораду розтягувати слова, наче "п’яна людина". За її словами, поки повільно проговорюєш одне слово, "підтягується" наступне.
Викладачка розповіла, що коли вона читаю книжку, то потім починає говорити тими фразами, які прочитала у ній. Тому вона радить учням читати все підряд. Зокрема, серед української сучасної літератури – класика: Жадан, Андрухович, Забужко.
Оксана Чужа порадила також записувати відео чи аудіо з вашою розмовною українською мовою. Можна записувати і діалоги з кимось знайомим, наприклад, щоб потім переслухати.
Також експертка радить слухати аудіокниги, дивитися мультики та писати диктанти.
Адже іноді буває, що людина забуде слово – може на кілька хвилин "впасти в ступор". Що робити? Обходити це слово, підбирати синонім чи опис до нього, наприклад.
Правила не завжди просто запам’ятати. Тому тут можна відкрити ютуб та пошукати відео по конкретному правилу.
До слова, вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Зокрема, державною мовою має здійснюватися освіта будь-яких форм та рівнів. Під час надання яких освітніх послуг повинні використовувати українську – читайте у матеріалі.