Всі послуги в Україні з 16 січня мають надавати державною мовою. Тож, щоб допомогти українцям перейти на українську, мовний омбудсмен Тарас Кремінь дав корисні поради, які допоможуть у цьому.

Джерело: Тарас Кремінь у фейсбуці

Мовний омбудсмен зазначає, що спілкування з носіями української мови може пришвидшити процес переходу.

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Також Тарас Кремінь додає, що не варто боятися помилятися та бути наполегливими у спілкування державною мовою.

Як легко перейти українську мову: лайфхаки

спілкуйтеся українською з рідними, друзями та навіть незнайомцями;

оточіть себе українською всюди – читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику;

спілкуйтеся з носіями української мови, щоб вивчати нові слова та практикувати вимову. Також можна читати та надихатися історіями людей, які вже перейшли на українську;

завжди говоріть українською на публіці – в магазині, таксі, кав’ярні, та вимагайте дотримання вашого права на отримання інформації та послуг державною мовою;

увімкніть українську на всіх електронних пристроях та в налаштуваннях програм, а також пишуть пости в соцмережах українською;

користуйтесь українськомовними версіями сайтів та шукайте інформацію українською в пошукових системах;

заведіть нотатник для нових цікавих слів, фразеологізмів та крилатих висловів.

Поради від викладачки

Додамо, що видання УП.Життя поділилося ще порадами викладачки української мови Оксани Чужої.

Експертка радить прокачувати знання української мови так:

Говоріть повільно

Викладачка дала пораду розтягувати слова, наче "п’яна людина". За її словами, поки повільно проговорюєш одне слово, "підтягується" наступне.

Читайте вголос

Викладачка розповіла, що коли вона читаю книжку, то потім починає говорити тими фразами, які прочитала у ній. Тому вона радить учням читати все підряд. Зокрема, серед української сучасної літератури – класика: Жадан, Андрухович, Забужко.

Записуйте себе

Оксана Чужа порадила також записувати відео чи аудіо з вашою розмовною українською мовою. Можна записувати і діалоги з кимось знайомим, наприклад, щоб потім переслухати.

Також експертка радить слухати аудіокниги, дивитися мультики та писати диктанти.

Читайте словники, особливо синонімів та антонімів

Адже іноді буває, що людина забуде слово – може на кілька хвилин "впасти в ступор". Що робити? Обходити це слово, підбирати синонім чи опис до нього, наприклад.

Дивіться ютуб-уроки

Правила не завжди просто запам’ятати. Тому тут можна відкрити ютуб та пошукати відео по конкретному правилу.

До слова, вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Зокрема, державною мовою має здійснюватися освіта будь-яких форм та рівнів. Під час надання яких освітніх послуг повинні використовувати українську – читайте у матеріалі.