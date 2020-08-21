Цього року багато шкіл по всьому світі розпочнуть новий навчальний рік з дистанційної форми навчання, інші впроваджуватимуть змішане навчання або таки приведуть дітей у школи. Як же вчителям підготуватися до онлайн-освіти?

Автор онлайн-курсів і директор відділу онлайн-освіти Інституту технологій у США Девід Джойнер запропонував корисну інструкцію для вчителів-новачків щодо дистанційної освіти, передає видання "Освіторія".

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За його словами, зазвичай на професійну підготовку якісного нового онлайн-курсу йде 6–9 місяців, але, на жаль, викладачі та вчителі не мають стільки часу і професійної команди розробників. "Їм доводиться швидко перейти в онлайн за 2–3 тижні, тому пропоную просту і зрозумілу інструкцію для новачків", – сказав Девід.

Як опанувати дистанційне викладання

Для початку вчителям-початківцям варто дотримуватися трьох принципів: безпека, простота і студентоцентричність. Останнє – це, за словами експерта, бути впевненим, що учні розуміють ваші інструкції, але водночас мають простір для пізнавального сумніву.

А під безпекою Девід має на увазі захищеність педагога. "Коли ви працюєте з незнайомими онлайн-інструментами, важливо вберегти себе від "провалу", – додавє він. Адже часто учні кепкують з учителя, який забув увімкнути мікрофон перші 10 хвилин заняття чи випадково встановив на своє обличчя маску. Тому якщо ви цього не хочете, використовуйте лише ті онлайн-програми, з якими добре знайомі.



Вчитель готується до онлайн-уроку / Фото stylo24

Девід Джойнер розбиває на три складові онлайн-навчання:

контент викладання — інформація, знання та навички, які вчитель має викладати через дистанційне навчання;

оцінювання роботи учнів;

адміністрування самого процесу онлайн-навчання.

Як дистанційно викладати свій предмет? Дуже важливо викладати предмет асинхронно. Наприклад, щоб діти точно зрозуміли і засвоїли матеріал, його краще підготувати заздалегідь. Тобто експерт радить наперед записувати коротку лекцію для дітей.

Переваги такого підходу:

вчителеві потрібно просто увімкнути вебкамеру і записати зрозуміле пояснення чи інструкцію для учнів;

ваше пояснення наживо через Zoom-урок з усім класом може перетворитися на постійні відволікання тощо, а це не зробить заняття ефективним;

записану лекцію діти зможуть переглянути згодом стільки разів, скільки це потрібно, зупиняючись для конспектування;

вам не треба хвилюватися через технічні проблеми — слабкий wi-fi, обмежений час Zoom-сесії тощо.

Після того, як ви запишете свою коротку зрозумілу лекцію-пояснення, далі можете виконати такі прості кроки:

Під час "живого" уроку в Zoom сплануйте час так, щоб клас міг переглянути ваш відеоролик. І не варто робити це перед уроком, бо найімовірніше, учні відкладуть це на потім, що часто означає "ніколи". Поки учні дивляться відео, вони можуть ставити запитання в чаті, а ви можете одразу відповідати.

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Як оцінювати учнів на дистанційному навчанні

Для більшості предметів найбільш ефективною перевіркою знань є написання есе або твору. Або можна обрати щось з того, до чого діти звикли і під час офлайн-навчання: писати власні висловлювання чи дискусійного питання після закінчення теми.

Ще один метод оцінювання – це презентація роботи чи проєкту від учня перед класом. За словами експертів, живі презентації, хай навіть у форматі онлайн, є потужним соціальним та інтерактивним видом роботи.



Дистанційна освіта в Україні / Фото УП

Також учні бачать, що виступати перед аудиторією непросто, але вони долають ці виклики. До того ж, це допомагає будувати міцні соціальні контакти в колективі. Окрім того, школярі можуть записати свій виступ заздалегідь, а все запитання-відповіді варто проводити наживо через відеозв’язок.

І третій метод оцінювання у дистанційному навчанні – це тести та квізи. Це теж важливо, адже тести створюють ту необхідну для прогресу напругу.

Чи можна звичайний розклад перенести в онлайн

Багато закладів освіти по всьому світу спробували перевести типовий розклад навчання в онлайн. Але це точно погана ідея. Адже посадити дитину біля комп’ютера о 9-й ранку і транслювати відеоуроки до 4-ї години дня з перервами – не найкраща стратегія.

Учні довго не витримають такого розкладу. Тому важливо знайти баланс. Розраховуйте, що дитина над вашим уроком проводить не більше часу, ніж вона проводила б у школі. Тобто, є час уроку – 45 хвилин, і є час домашнього завдання – 15-20 хвилин. Лише у межах цього ви можете навантажувати дитину матеріалом.

Корисні поради для вчителя

Виробіть свою політику дедлайнів

Оберіть певний день і час, до якого учні повинні скинути всі завдання. І добре, якби щотижня це було одночасно. І не вигадуйте різні дні для різних класів, краще оберіть щось інтуїтивне: наприклад, сьогодні п’ятниця — день дедлайна, і учні це пам’ятають.

Працюйте з очікуваннями

Експерти радять обговорити з учнями, що можна, а чого не можна робити під час онлайн-навчання — від культури ставити питання через підняття руки піктограмкою в Zoom до того, скільки годин виділяти на читання матеріалів.

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Підтримуйте неформальний зв’язок з учнями

Коли ви викладаєте в класі, учні бачать вас щотижня, вони відчувають вашу залученість та увагу. В онлайн-форматі цієї тяжкої роботи часто не видно. Тож, візьміть за традицію надсилати одне неформальне повідомлення на тиждень кожному класу, в якому буде смішна картинка, GIFка, фраза-натхнення або позитивний відгук.

Не бійтеся експериментувати

Вчителі завжди хочуть, щоб у них все вдавалося ідеально, але іноді експериментувати теж важливо. Готуйте різні методи навчання і дивіться, що працює найкраще у онлайн-освіті з певним класом. І пам’ятайте, що учні теж іноді можуть у цьому допомогти, тому запитуйте, що їм цікаво робити на уроці.

Які інструменти ZOOM вчитель може використовувати на уроці

Під час онлайн-уроку вчитель може налаштовувати багато опцій: дозволити чи заборонити коментарі для учасників, спільно використовувати звук свого комп’ютера, щоб щось демонструвати тощо.

Вчитель може передати керування своїм екраном одному з учнів. Наприклад, на своєму екрані відкрити копію сторінки задачника та мишкою передати керування учневі, і він буде розв’язувати завдання безпосередньо на вашому екрані. Це бачитимуть інші учні. Тож, це як викликати когось до дошки.

Також у ZOOM можна використовувати сесійні зали. Це дозволяє об’єднати учнів в окремі групи. Так, вчитель може розподіляти учасників між групами автоматично чи вручну, виділяти окремі групи, які працюватимуть, надавати їм певний час для обговорення.