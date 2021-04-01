Посеред глобальної пандемії та своєрідного відриву фінансових ринків від економіки, відбувся раптовий вибух криптовалютних інвестицій. За останні два роки обсяги торгів сягнули рекордних показників.

Згідно з недавнім дослідженням Cornerstone Advisors, уже 15 відсотків американців почали володіти криптовалютою. Половина вкладників інвестувала у такий вид фінансового інструменту минулого року вперше.

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Ситуація на ринку

За останні кілька років різноманітні види криптовалюти почали зміцнювати свої позиції.

Наприклад, у біткойн почали інвестувати величезні корпорації, зокрема компанія Square вклала у віртуальну валюту цілих 50 мільйонів доларів. PayPal дала можливість купувати та продавати біткойн користувачам прямо на платформі.

Зараз у світі існує понад 4 000 різних видів віртуальних валют. Цілі держави створюють власні національні криптовалюти, зокрема Еквадор, Китай, Сенегал, Сінгапур та Туніс.

Проблема фінансової грамотності

Поки сучасний інструмент інвестицій набирає все більшої популярності, рівень фінансової грамотності людей по всьому світу залишає бажати кращого.

До прикладу, у США лише 17 відсотків населення віком від 18 до 34 років можуть правильно відповісти на 4 з 5 базових запитань на тему фінансів.

Таким чином, великий розрив у знаннях та можливостях, разом із розвитком сучасних інвестиційних інструментів, призводить до ще більшого класового розподілу, де багаті, технічно підковані та освічені люди стають ще на ранг вищими, ніж бідні та фінансово неграмотні.

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Напрямки розвитку

Фінансова та цифрова грамотність на чолі з розвитком криптовалют створює нові прогалини у знаннях людей. З'являються все нові галузі та методи примноження статків, які вимагають посиленого вивчення фінансових тем, зокрема:

шахрайство та можливості захисту власного капіталу від хакерів;

та можливості захисту власного капіталу від хакерів; поняття "холодних" та "гарячих" цифрових гаманців;

технології як метод сучасних інвестицій;

торгівля криптовалютою та можливі фінансові ризики.

На відміну від окремих акцій, вартість яких базується на реальних економічних показниках, вартість криптовалюти не закріплена ні за чим, окрім ціни, за яку її готові купувати та продавати на ринку.

Дедалі більше молодих інвесторів піддаються велетенському ризику, вкладаючи гроші у криптовалюти, разом з тим не маючи достатнього рівня знань, цифрової та фінансової грамоти у цій галузі.

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До слова, варто більше цікавитися тим, як працює новий інвестиційний інструмент та розвивати власний рівень фінансової грамоти, або ж радитися зі справді професійними трейдерами, перш ніж виходити на ринок віртуальних валют.