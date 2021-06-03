Як контролювати та інвестувати гроші: фінансові поради для жінок

Сьогодні жінки частіше, ніж будь-коли, розв'язують власні грошові проблеми самостійно. Однак світ інвестицій та бізнесу все ще залишається цариною, оптимально адаптованою передусім для чоловіків.

За словами фінансової радниці Вікторії Девайн, безліч жінок не бажають розмовляти на теми інвестицій, оскільки бояться осудливих коментарів від представників чоловічої статі. Насправді ж, дослідження UNSW показує, що жінки є кращими інвесторами, ніж чоловіки.

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Вікторія Девайн розповідає, що жінки, як правило, йдуть на менші інвестиційні ризики, ніж чоловіки. Вони витрачають більше часу на вивчення власних можливостей та вкладають гроші переважно у недорогі акції.

У світі інвестицій жіноча стать зацікавлена передусім у самоосвіті. Чоловіки ж постійно конкурують між собою та вдаються до необдуманих інвестиційних рішень лише заради вищого прибутку, і це часто призводить до провальних угод і втрати коштів,

– вважає експертка.

Задля підвищення рівня фінансової грамотності жінок, а також їх сміливої участі на ринку інвестицій та бізнесу, Вікторія Девайн дає три базові поради.

Зрозуміти бюджет

Передусім жінкам необхідно зрозуміти рух грошей, тобто визначити свої реальні доходи та витрати. За словами експертки, безліч жінок не бажають цього робити, оскільки відчувають провину за те, що витрачають "надто багато".

Вікторія радить створити методику бюджетування, яка дозволить переконатись, що кожна копійка працює на благо власниці так само, як і жінка на те, щоб заробити ці гроші.

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Створити подушку безпеки

Якщо у вас немає фінансового фонду для непередбачуваних витрат, то його потрібно негайно створити, навіть якщо існує поточна заборгованість. Грошова "подушка безпеки" дозволить отримати такий рівень фінансової свободи, якого ви не мали досі.

Подбати про майбутнє

Навіть якщо ви – працездатна жінка у розквіті своїх сил, необхідно завчасно подбати про своє фінансове становище у майбутньому.

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