Як у Києві влітку працюватимуть садочки, пришкільні табори та заклади позашкільної освіти

У Києві дитячі садочки та заклади позашкільної освіти протягом червня працюватимуть у звичайному режимі за своїм графіком. Натомість пришкільні табори у столиці не відкриються через карантин.

Мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу розповів, що станом на 4 червня тимчасово закриті 12 груп в 12 садочках через виявлені там випадки коронавірусу.

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Окрім того, один садочок у Шевченківському районі столиці повністю закрили на карантин через захворювання вихователів.

"На планові ремонти також закриті 7 дитсадків. Наповненість садків – понад 46%", – зазначив Віталій Кличко.

Водночас заклади позашкільної освіти Києва відвідують майже 80 тисяч дітей. Вони влітку теж працюватимуть у звичному режимі.

Не працюватимуть лише пришкільні табори, як і минулого року. А все через пандемію коронавірусу. Додамо, що в деяких школах для дітей влаштовують екскурсії та подорожі замість пришкільних таборів.

Водночас у КМДА запевнили, що продовжать роботу цього літа оздоровчі табори. У столиці планують оздоровити понад 12 тисяч дітей пільгових категорій. Які оздоровчі табори на Київщині працюватимуть – читайте у статті.

До слова, у школах Києва вже пролунав останній дзвінок для учнів 28 травня. Святкові заходи проходили, однак з дотриманням карантинних вимог. Тепер всі столичні школярі на літніх канікулах.