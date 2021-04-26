Директорка департаменту освіти КМДА Олена Фіданян розповіла про нову систему навчання для одинадцятикласників та дала відповіді на всі запитання.

До теми Чи можуть онлайн-навчання продовжити до кінця року та чи будуть діти навчатися влітку

Проведення ЗНО та ДПА

За словами Фіданян, після навчання класно-урочної системи, яка закінчується наприкінці травня, розпочинається ДПА. Але цього року учні 4 та 9 класів не складають атестацію, а учні 11 класів можуть обирати самі.

Директорка департаменту освіти наголосила, що негативним для шкіл є те, що ЗНО входить у рамки навчального року. Адже, щоб провести ЗНО у школі, необхідно звільнити приміщення, а це означає – зупинити навчання для інших школярів.

Ми цьогоріч зверталися до Українського центру зовнішнього незалежного оцінювання і просили їх перебазувати пункти тестування на території вишів. Проте їм не вдається домовитися з ректорами, щоб ДПА у вигляді ЗНО проводилася на базі університетів,

– заявила Фіданян.

Директорка департаменту КМДА нагадала, що ЗНО розпочинається 21 травня і триватиме до 15 червня цього року.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Чи будуть учні навчатися влітку

Після проведення ЗНО відбуватиметься підготовка документів школами – вони прописуватимуть свідоцтво про повну базову загальну середню освіту. Відповідно, на все це потрібен певний час.

Тому робота у червні – це випуск учнів попередніх класів, складання ЗНО на базі школи для випускників 11 класів, вручення атестатів випускникам та прийом учнів до перших класів,

– відповіла Фіданян.

Саме тому, за її словами, червень завжди є дуже напруженим для роботи шкіл. І згідно з законом, він є місяцем, який входить в рамки навчального року.

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Окрім того, директорка департаменту КМДА пояснила ситуацію з навчанням у червні:

Є деякі регіони, які зупиняли навчальний процес і збільшували канікули протягом навчального року. Тому вони дійсно можуть продовжити уроки в червні. Але це за умови, якщо вчителі ухвалять рішення, що вони не вичитали навчальну програму для своїх учнів,

– додала Фіданян.

Яка ситуація у Києві? Олена Фіданян запевнила, що у Києві класно-урочна система буде завершена у рамках навчального року, тобто до кінця травня. Адже у столиці призупинення навчання чи подовження канікул не було.

Нова система навчання для учнів 11 класу

Олена Фвданян розповіла і про нову систему в навчанні – модульне навчання для одинадцятикласників з травня. Його створили для того, щоб показати учням іншу модель навчання.

Ми хочемо дати певну свободу одинадцятикласникам, хочемо допомогти їм та їхнім батькам підготуватися до ЗНО, зосередити свою увагу саме на тих предметах, які їм потрібні. Діти, які відмовились від ДПА у формі ЗНО також навчатимуться за новою цікавою моделлю,

– додала Олена Фіданян.

За її словами, таких моделей навчання є безліч, і кожен заклад освіти обирає свою модель. Наприклад, у класах формуватимуть групи за цікавістю до певного предмета, тобто діти відвідуватимуть ті уроки, які їм будуть потрібні під час підготовки до ЗНО. У вільний час, вони робитимуть проєктні роботи, за які отримуватимуть оцінки.

"У такий спосіб навантаження вчителя не збільшується навантаження на учня, а зменшується (може бути від 22 годин до 12 годин на тиждень). Це вкрай важливо для того, щоб дитина поглиблювала знання з потрібного предмета", – додала директорка департаменту.

До слова, раніше Юрій Кононенко розповідав, що у більшості регіонів навчальний рік наразі триває за планом, тож там діти закінчать навчання до червня. Водночас в деяких школах у західних регіонах, де часто з'являлися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули, можливе навчання влітку.