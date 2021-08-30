Як у Києві рекомендують працювати школам в жовтій, помаранчевій та червоній зонах
Джерело:Департамент освіти і науки Києва
Із 1 вересня всі школи Києва працюватимуть у звичному режимі з урахуванням вимог адаптивного карантину. Але як планують навчати учнів в умовах жовтої, помаранчевої чи червоної зони – читайте у статті.
Департамент освіти і науки Києва опублікував рекомендації для роботи шкіл в умовах адаптивного карантину.
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"У разі виходу регіону з зеленої зони школи будуть організовувати освітній процес у змішаному форматі: як дистанційно, так і очно з дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації понад 80% працівників закладу освіти", – розповіла директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.
Але, за її словами, у випадку встановлення червоного рівня епідемнебезпеки у столиці школи працюватимуть дистанційно. Винятком є лише дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти, які не закриватимуть.
Як рекомендують працювати школам у Києві
У зеленій зоні
- Заборонено допускати учнів та вчителів до школи без маски та температурного скрингу на вході. Проте діти можуть бути на уроках без масок.
- Проводити культурні, спортивні, розважальні та інші заходи бажано на свіжому повітрі відповідно до протиепідемічних заходів.
- Заборонено приходити до школи батькам учнів без документу про вакцинацію чи негативний тест на COVID-19.
- Рекомендують розпочинати заняття для учнів за таким розкладом: для початкових класів о 8:30; для учнів 5 – 8 класів о 9:00; для учнів 9 – 11 класів о 9:55.
У жовтій зоні
Додатково до вище перерахованого:
- не можна перебувати у школі тим, хто контактували з хворим менше ніж 2 тижні тому;
- клас після виявлення хворого на коронавірус учня навчатиметься дистанційно 2 тижні;
- заборонено працювати школам, в яких вакциновано менш як 20% працівників;
- заборонено відвідувати заклад особам, які не є учасниками освітнього процесу;
- батьки можуть відвідувати школу лише за наявності документа про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту;
- заборонено проводити очні батьківські збори.
У помаранчевій зоні
Додатково до вище перерахованого:
- заборонено проводити будь-які масові заходи;
- діти не можуть відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів та персоналу закладу освіти;
- заборонено проводити уроки за кабінетною системою;
- школам для зменшення кількості учнів у закладі рекомендують використовувати змішане навчання (перевести на дистанційнку такі предмети: трудове навчання, технології, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, основи здоров'я та інше), але також проводити групові очні консультації.
У червоній зоні
- дозволено відвідувати лише заклади садочки, спеціальні заклади освіти та початкову школу, тож учнів 5 – 11 рекомендують перевести на дистанційку;
- школу можуть відвідувати учні для атестації і особи, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти;
- заборонено задавати домашні завдання;
- класи, в яких виявлено учнів з підозрою на COVID-19, переводяться на дистанційне навчання до отримання результатів тестів;
- учні, які були в контакті з хворим на COVID-19, переводяться на 2 тижні (період самоізоляції) на навчання у дистанційному режимі, педагоги – на роботу у дистанційному режимі.
До слова, навчальний рік в школах розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі. Проте якщо буде ускладнення епідситуації, і регіон перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то там будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів. В іншому випадку – буде дистанційка.