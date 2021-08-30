Як у Києві рекомендують працювати школам в жовтій, помаранчевій та червоній зонах

30 серпня 2021 , 18:05
Читать новость на русском

Джерело:

Департамент освіти і науки Києва

Із 1 вересня всі школи Києва працюватимуть у звичному режимі з урахуванням вимог адаптивного карантину. Але як планують навчати учнів в умовах жовтої, помаранчевої чи червоної зони – читайте у статті.

Департамент освіти і науки Києва опублікував рекомендації для роботи шкіл в умовах адаптивного карантину.

Важливо Щитки для вчителів та провітрювання класів: нова постанова про карантинні правила у школах

"У разі виходу регіону з зеленої зони школи будуть організовувати освітній процес у змішаному форматі: як дистанційно, так і очно з дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації понад 80% працівників закладу освіти", – розповіла директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

Але, за її словами, у випадку встановлення червоного рівня епідемнебезпеки у столиці школи працюватимуть дистанційно. Винятком є лише дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти, які не закриватимуть.

Як рекомендують працювати школам у Києві

У зеленій зоні

  • Заборонено допускати учнів та вчителів до школи без маски та температурного скрингу на вході. Проте діти можуть бути на уроках без масок.
  • Проводити культурні, спортивні, розважальні та інші заходи бажано на свіжому повітрі відповідно до протиепідемічних заходів.
  • Заборонено приходити до школи батькам учнів без документу про вакцинацію чи негативний тест на COVID-19.
  • Рекомендують розпочинати заняття для учнів за таким розкладом: для початкових класів о 8:30; для учнів 5 – 8 класів о 9:00; для учнів 9 – 11 класів о 9:55.

У жовтій зоні

Додатково до вище перерахованого:

  • не можна перебувати у школі тим, хто контактували з хворим менше ніж 2 тижні тому;
  • клас після виявлення хворого на коронавірус учня навчатиметься дистанційно 2 тижні;
  • заборонено працювати школам, в яких вакциновано менш як 20% працівників;
  • заборонено відвідувати заклад особам, які не є учасниками освітнього процесу;
  • батьки можуть відвідувати школу лише за наявності документа про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту;
  • заборонено проводити очні батьківські збори.

У помаранчевій зоні

Додатково до вище перерахованого:

  • заборонено проводити будь-які масові заходи;
  • діти не можуть відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів та персоналу закладу освіти;
  • заборонено проводити уроки за кабінетною системою;
  • школам для зменшення кількості учнів у закладі рекомендують використовувати змішане навчання (перевести на дистанційнку такі предмети: трудове навчання, технології, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, основи здоров'я та інше), але також проводити групові очні консультації.

У червоній зоні

  • дозволено відвідувати лише заклади садочки, спеціальні заклади освіти та початкову школу, тож учнів 5 – 11 рекомендують перевести на дистанційку;
  • школу можуть відвідувати учні для атестації і особи, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти;
  • заборонено задавати домашні завдання;
  • класи, в яких виявлено учнів з підозрою на COVID-19, переводяться на дистанційне навчання до отримання результатів тестів;
  • учні, які були в контакті з хворим на COVID-19, переводяться на 2 тижні (період самоізоляції) на навчання у дистанційному режимі, педагоги – на роботу у дистанційному режимі.

До слова, навчальний рік в школах розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі. Проте якщо буде ускладнення епідситуації, і регіон перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то там будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів. В іншому випадку – буде дистанційка.

Автор: Марія Бондар