Департамент освіти і науки Києва опублікував рекомендації для роботи шкіл в умовах адаптивного карантину.

Важливо Щитки для вчителів та провітрювання класів: нова постанова про карантинні правила у школах

"У разі виходу регіону з зеленої зони школи будуть організовувати освітній процес у змішаному форматі: як дистанційно, так і очно з дотриманням усіх протиепідемічних вимог, але виключно за умови вакцинації понад 80% працівників закладу освіти", – розповіла директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

Але, за її словами, у випадку встановлення червоного рівня епідемнебезпеки у столиці школи працюватимуть дистанційно. Винятком є лише дитячі садочки, початкові школи та спеціальні заклади освіти, які не закриватимуть.

Як рекомендують працювати школам у Києві

У зеленій зоні

Заборонено допускати учнів та вчителів до школи без маски та температурного скрингу на вході. Проте діти можуть бути на уроках без масок.

Проводити культурні, спортивні, розважальні та інші заходи бажано на свіжому повітрі відповідно до протиепідемічних заходів.

Заборонено приходити до школи батькам учнів без документу про вакцинацію чи негативний тест на COVID-19.

Рекомендують розпочинати заняття для учнів за таким розкладом: для початкових класів о 8:30; для учнів 5 – 8 класів о 9:00; для учнів 9 – 11 класів о 9:55.

У жовтій зоні

Додатково до вище перерахованого:

не можна перебувати у школі тим, хто контактували з хворим менше ніж 2 тижні тому;

клас після виявлення хворого на коронавірус учня навчатиметься дистанційно 2 тижні;

заборонено працювати школам, в яких вакциновано менш як 20% працівників;

заборонено відвідувати заклад особам, які не є учасниками освітнього процесу;

батьки можуть відвідувати школу лише за наявності документа про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту;

заборонено проводити очні батьківські збори.

У помаранчевій зоні

Додатково до вище перерахованого:

заборонено проводити будь-які масові заходи;

діти не можуть відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів та персоналу закладу освіти;

заборонено проводити уроки за кабінетною системою;

школам для зменшення кількості учнів у закладі рекомендують використовувати змішане навчання (перевести на дистанційнку такі предмети: трудове навчання, технології, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, основи здоров'я та інше), але також проводити групові очні консультації.

У червоній зоні

дозволено відвідувати лише заклади садочки, спеціальні заклади освіти та початкову школу, тож учнів 5 – 11 рекомендують перевести на дистанційку;

школу можуть відвідувати учні для атестації і особи, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти;

заборонено задавати домашні завдання;

класи, в яких виявлено учнів з підозрою на COVID-19, переводяться на дистанційне навчання до отримання результатів тестів;

учні, які були в контакті з хворим на COVID-19, переводяться на 2 тижні (період самоізоляції) на навчання у дистанційному режимі, педагоги – на роботу у дистанційному режимі.

До слова, навчальний рік в школах розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі. Проте якщо буде ускладнення епідситуації, і регіон перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень, то там будуть працювати тільки ті школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів. В іншому випадку – буде дистанційка.