Як у Києві працюють школи через погіршення ситуації з COVID-19

В Україні діти частіше почали хворіти на коронавірус. Проте у Києві захворюваність серед школярів наразі не критична, тож школи там працюють у звичному режимі.

Поки школи працюють очно

Київ наразі перебуває в жовтій зоні карантину, тож всі школи працюють у стандартному режимі. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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За його словами, зараз в Україні спостерігається зростання захворюваності і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока.

Так, із 320 тисяч учнів та вчителів Києва, хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі. На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних закладах освіти.

Школи можуть переходити на дистанційку

В той же час, керівництво шкіл має приймати самостійне рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі або всієї школи – виходячи з ситуації із захворюваністю саме в закладі освіти,

– заявив Мондриївський.

До того ж, він додав, що освітяни столиці – лідери з вакцинації в країні. На сьогодні щеплено 98% працівників закладів освіти.

Заступник голови КМДА зазначив, що у Києві роблять усе для попередження стрімкого розповсюдження вірусу. Голови районних адміністрацій отримали доручення посилити контроль за протиепідемічними заходами в школах. Є чіткий регламент з прибирання та дезінфекції, а також вимоги щодо доступу у приміщення співробітників і учнів.

Дітей з симптомами ГРВІ краще залишати вдома

Мондриївський нагадав батькам, що задля попередження розповсюдження захворюваності треба уважніше ставитися до здоров’я дітей.

"Зокрема, при перших ознаках респіраторного захворювання треба залишати їх вдома та робити тест на коронавірус", – зауважив Валентин Мондриївський.

Де школи працюють дистанційно

До слова, через коронавірус школи в деяких містах почали переходити на дистанційне навчання. Про які міста йдеться: