Як карантин змінив школярів: цікаві розповіді вчителів

В Україні знову суворий весняний локдаун. І якщо минулого року дистанційне навчання сприймали як “гостя”, то зараз до нього всі вже звикли. Протягом року вчителі змінювали підходи у навчанні та спостерігали величезні зміни в учнях.

Як карантин змінив українських школярів? За словами вчителів, вони стали більш відповідальними, не порушують дедлайни та показують чудові навички самоорганізації.

До теми Як школярам та вчителям захистити свої права під час онлайн-навчання

Окрім того, деякі учні обрали індивідуальну траєкторію навчання та зважилися на екстернат. Ще хтось – попросив батьків перевести їх на домашнє навчання.

І є у всіх учням дещо спільне: вони досі чекають від вчителів на онлайн-уроках різні квести, опрацювання завдань у сучасних програмах чи мікроопитування в ігровій формі.

Як карантин змінив школярів

Зріс попит на екстернат і репетиторство

Директорка ліцею Educator Владислава Бандурко вважає, що дистанційне навчання навчило учнів самостійності на практиці. Діти, зокрема, навчилися планувати свій розпорядок дня та керувати особистим часом.

За її словами, після першого жорсткого локдауну діти в молодшій школі дуже скучили один за одним. Натомість підлітки після тривалої паузи в школі ставили такі питання: "А навіщо взагалі повертатись до школи? Два місяці я пробув удома. Знаєте, мені і так нормально! Я вже й не пам’ятаю, як спілкуватися з людьми".

Цікаво, що дітям із високим рівнем самоорганізації дистанційне навчання дали можливість побачити, що вони можуть у навчанні рухатись індивідуально. Тобто їм не обов’язково навчатись в одному темпі з класом.

Саме після виходу з карантину семеро учнів ліцею зважились на екстернат. Вони усвідомили, що засвоюють шкільну програму значно швидше, тож прийняли рішення опановувавати навчальний матеріал двох класів за один рік,

– розповіла Владислава Бандурко.

Також збільшилась кількість запитів на репетиторство. Батьки трималися до останнього із надією, що щось налагодиться. Та зрештою побачили, що їхня дитина "буксує" на місці чи стрімко "падає" в навчанні.

Інтернет і гаджети частіше потрібні дітям для пошуку інформації та навчання, а не для ігор

Директор у Благовіщенському НВК № 2 Олександр Чучаєв вже рік спостерігає за дистанційний навчанням дітей зсередини, тож бачить позитивну тенденцію.

Учні, які раніше полюбляти "відсиджуватись" за останніми партами та неохоче вмикались у групову роботу, під час онлайн-навчання продемонстрували яскраве бажання заявити про себе – як у творчих роботах, так і в онлайн-спілкуванні,

– заявляє вчитель.

А деякі учні, які навчались на середньому рівні, намагались зробити більше на дистанційнці, ніж цього потребує програма.

Директор запевняє, що діти почали активно використовувати інтернет саме для навчання та пошуку інформації, а не для відпочинку та ігор.



Учні вчаться вдома / Фото Pexels

Якщо раніше багато учнів обмежувались вивченням параграфа з підручника та додатковою літературою, то після дистанційки діти стали справжніми гуру навчальних інформаційних технологій.

“Зокрема, діти штудіюють із захватом курси на Edera, готуються до ЗНО за допомогою платформи iLearn та використовують для підготовки до уроків англійської саме англомовні платформи”, – додав вчитель.

Також він помітив, що дистанційне навчання сприяє розкриттю потенціала сором’язливих учнів. У класі вони прагнуть бути непомітними, а під час онлайн-уроків поводяться дуже активно: виступають, проявляють ініціативу. Пов’язую це з тим, що вони перестають очікувати на реакцію від інших дітей.

Учні стали організованими та не засмучуються через чергову дистанційку

Вчитель хімії в Новопечерській школі Іван Заболотських каже, що дистанційне навчання змусило сказати «па-па» зоні комфорту і учням, і вчителям, і батькам. Але найгнучкішими виявились саме учні.

Так, під час першої хвилі жорсткого карантину діти сприймали дистанційне навчання, як великі канікули. Тоді їх академічні показники різко впали.

Минув рік. Зараз ми переживаємо другу хвилю весняної «дистанційки», і я спостерігаю протилежне минулорічному досвіду. Діти сприймають навчання серйозно. Вони розуміють, що це необхідно саме їм, а не вчителю. Як і те, що дистанційка з нами надовго,

– переконує Іван Заболотських.

Якщо минулого року батьки змушували дітей сідати за комп’ютер для навчання, то зараз у таких вмовляннях немає потреби – учні самоорганізовані. Зокрема, вони залюбки конспектують урок, менше порушують дедлайни та забули про відмовки типу "у мене пропав інтернет, бо я був у бабусі".

До теми Деякі вчителі замість онлайн-уроків надсилають учням завдання у вайбер: реакція Шкарлета

Іван Заболотських каже, що якщо вчитель не тримає увагу класу, то знайдуться школярі, які тишенько перемкнуться із твого уроку на перегляд відео у ютубі. Тому чителі користуються "чарами" на заняттях, аби всі діти залишались включені в процес: гейміфікація + мікроопитування + залучення цікавих відео.

Після великої паузи в очному навчанні діти охоче повертаються до школи. Найбільше їм хочеться живого спілкування із друзями, улюбленими педагогами. А ще вони втомились від багатогодинного споглядання гаджетів.

Але коли їм знову повідомили про локдаун і дистанційне навчання – це теж не надто засмутило їх. Просто всі вже звикли до цих шалених американських гірок і не схильні до драматизації: "Локдаун? Окей! Посидимо вдома! Що, вже знову очне? Ще краще! Йдемо до школи!",

– каже вчитель.

До слова, в Україні майже половина областей перейшла до червоної зони, а в деяких містах навіть становили посилений локдаун. Тож, школи в більшості регіонів навчають дистанційно. В яких містах учні перейшли на онлайн-навчання – читайте у матеріалі.