Як в Івано-Франківську навчатимуть учнів з 1 вересня: відповідь мера

В Івано-Франківську до нового навчального року підготували понад 120 шкіл. Цього року у школах буде на 19 класів більше, ніж минулого рокую Мер міста Руслан Марцінків розповів, яким буде навчання.

Яким буде навчання з 1 вересня

Навчання розпочнеться з середи, 1 вересня. За словами Марцінківа, МОН рекомендує проводити перші лінійки, але кожен заклад сам визначатиме, в якому форматі вона проходитиме.

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Перший семестр навчання у школах Івано-Франківська триватиме до 30 грудня, другий – з 17 січня до 3 червня 2022 року.

Коли у школах будуть канікули? Передбачається, що в Івано-Франківську будуть такі канікули:

осінні канікули – триватимуть з 25 до 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули – з 30 грудня 2021 до 15 січня 2022 року;

весняні канікули – з 28 березня до 3 квітня 2022 року;

літні канікули – з 3 червня до 31 серпня 2022 року.

Додамо, що у другу зміну навчатиметься більше 6 тисяч учнів міста.

Марцінків розповів, що школи Івано-Франківська наразі забезпечені шкільними підручниками на 95%. Але тепер цим займається безпосередньо сама школа.

Вчителі Івано-Фоанківська в топ-50

Приємно, що цьогоріч маємо трьох вчителів початкових класів, які увійшли у топ-50 найкращих вчителів України,

– наголосив мер Івано-Франківська.

Йдеться про:

Тетяну Бурцеву – вчительку початкових класів школи №26.

Алісу Павлюк – вчительку початкових класів, математики та української мови, "Я і світ" з школи №26.

Лесю Павлюк – вчительку початкових класів з ліцею №7.

Вакцинація вчителів та премії

Окрім того, Марцінків наголосив, що освітяни, які до 31 серпня щепляться хоча б 1 дозою вакцини проти COVID-19, отримають премію.

"На сьогодні вже провакциновано 47% педагогів. Але треба рухатися далі, щоб ми не сиділи на карантині", – додав Марцінків.

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Раніше мер Івано-Франківська анонсував, що в місті будуть видавати премії вчителям, які виявили бажання вакцинуватися. Сума премії – 1000 гривень. Так вирішили змотивувати педагогів робити щеплення проти COVID-19 до 1 вересня.

До слова, у МОН запевнили, що школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, без дистанційних уроків. І навіть за високого рівня захворюваності учні 1 – 4 класів та учні інклюзивно-ресурсних центрів зможуть ходити до школи.

У яких випадках школи переходитимуть на дистанційне навчання? Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що школи, де не буде вакциновано 80% педагогів, навчатимуть учнів дистанційно, якщо регіон потрапить до жовтої, помаранчевої або червоної зони епідемнебезпеки.

Текст публікації Руслана Марцінківа:

Підвели на оперативній нараді підсумки підготовки закладів освіти до нового 2021-2022 навчального року. А їх у нас чимало – аж 121 заклад! Цього року матимемо зростання ще на 19 класів. У другу зміну навчатиметься більше 6 тисяч учнів.

Навчання розпочнемо з 1️ вересня. МОН рекомендує проводити перші лінійки. Але кожен заклад сам визначатиме, в якому форматі вона проходитиме.

Перший семестр навчання у школах триватиме до 30 грудня, другий – з 17 січня до 3 червня 2022 року. А ще передбачені осінні, зимові та весняні канікули.

Школи нашої громади наразі забезпечені підручниками на 95%. Але тепер цим займається безпосередньо сама школа.

Приємно, що цьогоріч маємо трьох вчителів початкових класів, які увійшли у ТОП-50 найкращих вчителів України.