Вже три роки команда КМДА працює над покращенням раціону у закладах освіти, але пандемія уповільнила процес реформації системи харчування. Однак після локдауну діти у школах Києва зможуть знову обирати смачні страви на свій вибір та смак.

Для цього застосують європейський підхід, який називається мультипрофільне харчування. Працює це за принципом "шведського столу" – діти зможуть обрати із запропонованих страв сніданок чи обід на свій смак, повідомляє Департамент освіти і науки Києва у фейсбуці.

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Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що той формат сніданків, який є зараз у школах, вимушений і тимчасовий через карантин.

Пандемія уповільнила процес реформації системи дитячого харчування, проте, ми рухаємось далі та із січня 2021 року плануємо повернутися до мультименю,

– додав він.

Заступник нагадав, що раніше було три нові формати:

"шведський стіл";

дабл-меню (2–3 страви на вибір);

кулінарна лінія "шкільне харчування".

Кожен із них і на сніданок, й на обід містив свіжі сезонні овочі та фрукти, а також йогурти й напої на вибір.

Додамо, що в Україні оновили регламент шкільного харчування. З 1 січня 2021 року учнів не можна буде годувати напівфабрикатами та шкідливими перекусами. До того ж, будуть враховані особливі дієтичні потреби дітей.

У МОЗ наголосили, що у новому проєкті шкільного харчування будуть заборонені такі продукти: