Навчаючи дітей фінансової грамоти, ви зробите їхнє майбутнє успішнішим та безпечнішим, твердять експерти. І що раніше батьки почнуть розвивати у своїх нащадках фінансові навички, то швидше ті зможуть це використовувати.

Джерело: 24 канал

Малеча легко всотує всю інформацію й одразу починає її застосовувати в житті. Журналісти Освіта 24 за підтримки Canon підготували кілька порад, як навчити дітей фінансової грамоти.

До теми: Для економії чи заощаджень: що таке фінансова грамотність та як її досягти.

Дехто вважає, що привчати дітей до грошей, покупок і складання бюджету слід починати не раніше ніж із 4 – 5 класу. Але ж малюки люблять ігри "Монополія" і "Магазин", купувати з батьками іграшки, отримувати кишенькові гроші. А саме так і засвоюються фінансові ази.

Коли починати говорити з дітьми про гроші? Експерти радять: якомога раніше! У багатьох розвинутих країнах цього навчають з дитсадка. Наприклад, із малечею можна порахувати, скільки коштів потрібно, аби приготувати піцу. У процесі гри діти зрозуміють, як користуватися грішми, як розрахувати хай і маленький, але бюджет. Ба більше: у них сформується розуміння, як отримати те, чого прагнеш.

Як говорити з дітьми про гроші: поради

Ми підготували кілька тем, які варто зачепити в розмові з дітьми.

Усе має свою ціну

Поясніть дітям, що слід не просто рахувати гроші, а й розуміти, за що ми їх отримуємо й на що витрачаємо, і чому речі та послуги коштують саме стільки.

Приміром, недостатньо просто поставити перед дитиною тарілку супу – треба розповісти, з яких інгредієнтів він складається, скільки вони коштують і де продаються, що потрібно для їх вирощування та виготовлення.

Такі бесіди практикують у молодших класах японських шкіл. Там з дитинства привчають цінувати чужу працю.

Засвоювати фінансові ази діти можуть також спостерігаючи. Тож:

Вирушаючи за продуктами, беріть із собою дітей.

Ухвалюйте фінансові рішення в родинному колі, щоб діти чули, чому, наприклад, ви обрали продукти саме такої, а не більш відомої марки.

Порівнюйте ціни вголос або просіть адміністратора магазину навести різні ціни на товари обраної групи.

Доручайте дітям давати гроші касиру та отримувати решту.

Перевіряйте чеки разом із дітьми, аби не припуститися помилки.

"Познайомте" дітей з грошима

Спершу дозвольте дітям розглядати монети, купюри, платіжні картки, тримати їх у руках. Розкажіть, для чого вони призначені. Також говоріть з дітьми про заощадження, скарбнички та особливо про те, чому важливо заощаджувати гроші й правильно їх зберігати.



Навчіть дітей погодитися з грошима / Фото Pinterest

Регулярно підраховуйте разом із малюками заощадження. І запитуйте, як вони ставляться до того, аби заробляти власні гроші, на що планують їх витратити.

Навчіть економити

Порадьте дитині: якщо писати компактніше, то зошита вистачить надовше. Такі приклади показують, що економія – це не завжди розмова про гроші. Понад те: не завжди можна заощадити, купивши дешеву річ. Поясніть, наприклад, що звичайні батарейки набагато дешевші від акумулятора, але швидше сідають і не перезаряджаються.

Різниця між "хочеться" та "потрібно"

Окрім математичних підрахунків діти мають уміти робити правильний вибір. Навчити обирати найрозумніший варіант можна на прикладі сімейного бюджету. Для початку малим слід зрозуміти, скільки в ньому грошей і з яких джерел вони надійшли.

Потім розкажіть, із чого складаються щомісячні витрати сім'ї:

які з них обов'язкові (комунальні платежі, витрати на проїзд, оплата гуртків тощо);

які можна варіювати (витрати на продукти, одяг);

які є факультативними (розваги).

Після цього складіть план витрат і вирішіть, куди вкласти те, що залишиться. Важливо пам'ятати про сімейні заощадження — на щорічний відпочинок чи дорогу покупку. Це допоможе дітям краще зрозуміти потреби сім'ї й усвідомити, чому неможливо витрачати гроші тільки на розваги та смаколики.

А ще влаштовуйте час від часу "практику": виділіть певну суму на всі щомісячні витрати й вирушайте разом із дітьми за все платити. А якщо дрібота попросить чогось додаткового – поясніть, як це вплине на загальні витрати.

Важлива порада! Для розподілу сімейного бюджету складіть план доходів та витрат. Усе це варто роздрукувати, щоб мати напохваті (радимо прикріпити це до холодильника). А для друку використовуйте принтери Canon серії MegaTank. Вони дуже економні: собівартість друку однієї сторінки А4 становить усього 46 копійок з урахуванням паперу.



Принтер Canon серії MegaTank завжди стане у нагоді / Фото 24 канал

Цікаво, що вміст чорнильниць Canon серії MegaTank дає змогу видрукувати до 12 тисяч чорно-білих сторінок (а в режимі економії – 15 200) та до 7 700 сторінок у кольорі.

Вправи, щоб навчити дітей фінансової грамотності

Ми підготували корисні вправи, які батьки можуть виконувати разом із дітьми. Вони навчать малечу розпоряджатися своїми грішми.

Вправа №1. Список бажань та потреб

Попросіть дитину записати три своїх бажання та три потреби. Дайте час обміркувати відповіді, а потім запропонуйте розділити аркуш на дві колонки й записати окремо бажання та потреби.

За кілька хвилин дитина має озвучити свій список, а ви прокоментуєте, що було зроблено правильно, а чого можна було б і не купувати.

Вправа №2. Карта серця

Для цього нехай дитина намалює на аркуші паперу контур серця. Разом розділіть малюнок на кілька секцій різного розміру. Попросіть малюка заповнити кожну секцію своїми бажаннями, які роблять його щасливим.

З'ясуйте, які бажання потребують грошей, а які – ні. Адже зазвичай люди витрачають гроші на те, що їм дуже потрібно. Обговоріть мрії дитини.

Вправа №3. Практика ухвалення рішень

Розробіть гру з правилами – на кшталт "Монополії". Пограйте всією сім’єю. Завдання кожного – звести уявне місто, де будуть житлові будинки, школа, лікарня, магазини тощо. Вартість будівель має бути різною.

Попередньо підготуйте запитання на загальну ерудицію та символічні гроші. У процесі «заробляння» грошей учасники мають «купувати» будівлі й облаштовувати своє місто.

Вправа №4. Складіть бюджет

Практикуйтесь у складанні бюджету за такою схемою:

визначте мету,

окресліть суму для її досягнення,

зазначте джерела надходження коштів,

зафіксуйте основні та супутні витрати.

Усе це обов’язково робіть разом із малечею.

Вправа №5. Як заробити гроші

Попросіть дитину скласти список шляхів, як заробити гроші. Знайдіть кілька ідей та обговоріть, скільки грошей можна заробити на певній роботі.

На уроках математики можна розв’язувати прості фінансові задачі. Наприклад, скільки грошей можна заробити, якщо працювати певну кількість годин за певну платню.

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