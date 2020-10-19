Дітям важливо розповідати про свідоме громадянство вже змалечку. Але іноді це виходить дуже складно. Тож, як говорити з молодшими та старшими учнями про вибори – читайте поради у матеріалі.

Порадами та корисними матеріалами поділилася учителька історії, правознавства та громадянської освіти Леся Юрчишин з виданням "Освіторія".

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Адже перед виборами у містах та регіонах з’явилося безліч політичної агітації за різних кандидатів. Зараз по місту розставили палатки, де люди роздають газети, та висять величезні білборди з усміхненими обличчями. "І інформаційної атаки не уникнути. А дитина "ловить" кожне ваше слово і кожну емоцію", – наголошує вчителька.

Основні посили для молодшого шкільного віку

Тож, як дітям розповісти про свідоме громадянство? Леся Юрчишин поділилася порадами. Зокрема, молодшим дітям пояснити основи можна такими тезами:

Ми живемо у вільній країні, де час від часу відбуваються вибори президента, народних депутатів, мерів та інших людей на важливу державну роботу.

Державна робота – це така робота, яка забезпечує існування нашої країни, створює закони, важливі для функціонування школи, дитячого садочка, патрульних поліцейських, військових і ще багатьох-багатьох інших установ і організацій.

Тому для цієї роботи потрібно обрати найкращих людей. Ось чому підготовка до виборів і голосування є дуже важливими, і люди мають уважно до них поставитися.

Доречним буде пов’язати процес державних виборів з виборами президента школи чи лідера класу. Показати, як наш вибір впливатиме на діяльність класу протягом цілого року,

– наголосила Леся Юрчишин.

Як говорити про вибори зі старшими дітьми

Щодо середнього та старшого шкільного віку, то тут важливо розвивати медіаграмотність та критичне мислення, надавати факти.

Можна провести окреме заняття, де вчитель навчить дітей розумітися та стежити за медійною кампанією певного кандидата чи політичної партії — наскільки вона послідовна, чи відчувається агресія щодо інших кандидатів тощо.

Також вартує пошукати інформацію про певного кандидата на інших вебресурсах, порівняти як один і той самий епізод його діяльності подається чи замовчується.

Це можна зробити на таких ресурсах:

Леся Юрчишин рекомендує навчальний матеріал подавати у форматі віртуального чату, у якому відомі історичні постаті обговорюють важливість виборів та їхні особливості. З учнями можна запланувати таку активність, використовуючи схожий формат соцмереж.



Як обиратимуть місцевих кандидатів та мерів / Інфографіка 24 каналу

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Гра у вибори

Цікаві активності пропонує міжнародний проєкт "М18 (Менші за 18)". Його вже 5 років проводить у школах.

До прикладу, можна організувати гру-вибори. Суть гри — імітується реальний виборчий процес. Для цього створюють та навчають учнівську виборчу комісію, облаштовують приміщення для голосування та окремі кабінки, проводять повноцінне голосування з видачею бюлетенів, що посвідчує особу, та підрахунком голосів з екзит-полами, спостерігачами тощо.

Учасники беруть реальні програми справжніх партій/кандидатів, створюють їх план. Так, учні голосують. Результати "дитячих виборів" оголошують тільки після оприлюднення результатів основних "дорослих" виборів. Більше про таку гру – можна прочитати тут.