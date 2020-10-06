Щоб зацікавити дітей освітою, вчителям важливо іти в ногу з часом та бути на одній хвилі з дітьми? Як говорити з сучасними дітьми їхньою мовою – читайте поради у матеріалі.

Ідеями та порадами поділилися експерти на 27-му міжнародному Book Forum, передає видання "Освіторія".

До теми! Тарас Шевченко поруч з Дорофєєвою і Монатіком: в мережі розгорівся скандал через шкільний зошит

За словами педагогів, освіта має зацікавлювати, мотивувати та захоплювати. Для цього на уроках можна використати щось дуже близьке для учнів, наприклад, ігри.

Проте, залучаючи розваги до навчального процесу, ви маєте бути впевнені, що ваша учнівська аудиторія потребує цього тут і зараз. Розвага в освіті має працювати на конкретну мету. Цікаво, що існує навіть окремий термін – edutainment: гра в освіті.

Вчителі ж іноді жартують, що для того, аби зацікавити дітей навчання, їм треба бути трохи шоуменами, трохи телеведучими і трохи аніматорами. Але все ж, варто пам’ятати, що головне – це якість освітнього продукту, який педагоги дають дітям.

Як говорити із сучасними дітьми їхньою мовою: цікаві поради

Вивчайте тренди, щоб бути "на одній хвилі" з дітьми

Зараз тренди і динаміка світу загалом перемістилась в онлайн та соцмережі. Найпопулярніший тренд останніх років для шкільної молоді – тікток. Це короткі відео до 60 секунд, в яких користувачі показують якийсь танець.

І хоча 60 секунд не вистачить учням, щоб запам’ятати серйозну тему, цього може бути чудовим варіантом для формату брейнстормінга, тизера чи "реклами" теми наступного уроку, елементу домашнього завдання тощо.

Поєднуйте минуле і теперішнє

Якщо ви на уроці вивчаєте творчість письменника, то робіть це в дусі сучасної молоді. Одна вчителька розповіла, що її учні обожнювали, коли вона просила уявити Тараса Шевченка "тролем" і знайти в його творах, де, кого і як він тролить.

"Згадаймо його поему "Сон" і те, як поет тролить там царську верхівку. Так я викладаю дітям вже не тільки про Тараса, а й про те, як у житті застосувати почуття гумору, іронію, і зробити це своєю повсякденною зброєю", – додала вона.



Сучасні учні на уроці / Фото "Кордон"

Так, за допомогою грамотного підходу можна легко співвідносити класику із сучасністю на уроках. Ваша аудиторія віддячить вам глибоким зацікавленням та буде читати кожен рядок.

"Підсадіть" на круті літературні подкасти

Подкасти – це щось схоже на аудіопрограму. Це може нагадувати радіошоу, звукову виставу, інтерв'ю, лекції тощо – все, що належить до усного жанру.

У таких аудіо світ літератури та герої оживають. Учні будуть чути, як шурхотить трава, муркоче кіт, хлюпоче джерело, коли слухаєш твори під час пробіжки, ходьби.

Спонукайте до обговорення в інстаграмі

Сучасний підлітковий тренд — обговорювати прочитані книги в соцмережі та залишати у своїй публікації хештег #bookstagram, за яким будь-хто може знайти твій пост на книжкову тематику і долучитися до обговорення.

До того ж, у нових умовах, коли вчителі мають викладати дистанційно, найвищою цінністю є персоналізація навчання та соціалізація дітей під час отримання освіти в режимі онлайн.