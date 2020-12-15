Канадські вчені довели, що адаптація малечі до дитячого садочка впливає на подальшу успішність дитини в школі, її стан здоров’я та спосіб життя. Зокрема, вони стають більше соціалізовані та пристосовані до життя.

До дослідження залучили близько тисячі дітей віком від 5 до 17 років. Вчені проводили аналіз академічних оцінок, соціалізації в школі, ступеню чутливості, відповідальності, фізичної активності, емоційного стану дитини у садочку та школі, повідомляє "Освітній портал".

Цікаво Більше часу на уроки та підготовку: нове дослідження про онлайн-навчання у 2020 році

Вчені наголошують, що діти, які адаптовані до дитячого садка, більше соціалізовані, пристосовані до життя, цілеспрямовані та мотивовані. А це в свою чергу сприяє скороченню безробіття в суспільстві та мінімізує злочинну поведінку.

Окрім того, діти, які добре адаптувались у дитячому садку більш мотивовані до навчання, легко знайомляться та взаємодіють з іншими дітьми та дорослими.

Такі діти мають кращу фізичну форму та більш урівноважений емоційний стан. Вони більш активні, відкриті та цілеспрямовані.

Цікаво, що вчені довели, зайнятість у дитсадку тісно пов’язана з вагою дитини. Так, дослідження показали, що такі діти менш схильні до набору надмірної ваги у підлітковому віці. Серед них спостерігається низький рівень вживання психотропних речовин.

Також за результатами дослідження, розвинені діти з широким словниковим запасом проявляють меншу тривожну чутливість. А також діти з високими математичними навичками будуть краще навчатися в школі.