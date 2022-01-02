Як формувати в учнів лідерські навички на уроках: практичні поради вчителям

Експерти вважають лідерство однією з найважливіших навичок майбутнього. Як вчителі можуть допомогти дітям формувати лідерські навички на уроках – читайте у статті.

Освітня тренерка Юлія Супик дала покрокову інструкцію, як прокачати лідерські навички учнів.

До теми 12-річний підліток з Великої Британії за рівнем інтелекту обігнав Ейнштейна

За словами експертки, лідер – це той, хто:

створює сенси,

надихає та мотивує,

веде команду,

управляє процесами,

комунікує.

Як формувати в учнів лідерські навички

Нижче наведені універсальні приклади, як саме інтегрувати розвиток лідерських навичок на своєму уроці.

Робота в команді:

давайте учням командні завдання;

просіть команду визначити лідера;

пропонуйте дітям самостійно встановити дедлайн виконання завдання.

Вміння презентувати свою точку зору:

дебатуйте і дискутуйте на уроках;

попросіть створити промову, що мотивує;

залучайте дітей до презентації своїх завдань (домашніх чи проєктних) на уроці;

робіть виступи на кшталт TedX на 5 хв на тему, яку зараз вивчаєте.

Вміння аналізувати та оцінювати:

створюйте на уроках майнд-мепи, презентації, таблиці, плакати;

запропонуйте учням самостійно оцінити свій проєкт за принципом "Що було добре? Що можна покращити?";

також можна аналізувати виступи одне одного.

Вміння шукати сенси та мотивувати:

запропонуйте учням стати менторами учнів молодших класів;

залучайте дітей пояснювати одне одному інформацію;

після уроків проводьте 5 хв рефлексії на тему "Що нового ви дізналися? Як можна використати цю інформацію?"

перегляньте кілька відео відомих людей: які сенси вони хотіли передати?

Вміння розв’язувати проблеми:

запропонуйте учням список глобальних проблем та попросіть самостійно чи в команді подумати над рішенням (можна взяти 17 цілей сталого розвитку);

запропонуйте на уроці проблему, яку потрібно вирішити, та зробіть брейн-шторм.

Як протягом уроку застосувати більшість інструментів?

Юлія Супик пропонує прокачати лідерські навички учнів, вивчаючи тему екології. Для цього уроку задайте групове домашнє завдання – підготувати презентацію на одну із запропонованих тем: "Глобальне потепління", "Забруднення океанів", "Вирубка лісів", "Переробка сміття", "Альтернативні види електроенергії".

Важливо, щоб в одній команді було щонайменше троє учнів. Запропонуйте дітям визначити лідера та виділіть 5 хв на уроці для того, щоб вони розподілили ролі і обов’язки та домовилися про дедлайни.

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На уроці нехай кожна команда презентує свою тему. Після цього запропонуйте звернутися до всього класу із якимось закликом-мотивацією, наприклад: "Друзі, здавайте сміття на переробку, робіть Землю чистішою" або "Не будьте байдужими до екології, тому що ви її частина".

Наприкінці уроку можна запропонувати активність, де учні будуть питати одне одного про презентацію, щоб заповнити таблицю. Також можна провести рефлексію на тему "Що нового ви дізналися? Як можна використати цю інформацію?".

Таким чином, протягом одного уроку можна розвинути майже всі складові навичок лідера: командна робота, вміння презентувати, аналізувати, ставити оцінку, надихати і шукати сенси!

Вчителі – лідери

За словами освітянки, хороший вчитель безперечно лідер. Адже саме педагог пояснює дітлахам на уроках, навіщо їм вчити той чи той матеріал.

Це вчителі надихають дітей вчитися та мотивують досягати своїх вершин, ведуть команду учнів протягом уроку, навчального року чи всього шкільного життя,

– каже Юлія Супик.

Саме педагоги допомагають будувати дружні стосунки у класі та вирішувати конфлікти. До того ж, педагоги постійно комунікують з адміністрацією школи, знають, як дітям пояснити складне простими словами, та взагалі як говорити з ними їхньою мовою.