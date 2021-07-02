Як фінансово підготуватись до вступу у виш: корисний портал для абітурієнтів

Якщо запитати абітурієнтів про їх найбільші страхи переїзду в інше місто на навчання, то у топ-5 точно увійдуть фінанси. Воно й не дивно, адже ціни на оренду нерухомості зростають, а продукти у супермаркетах коштують дедалі дорожче.

Університет штату Флорида визнає, що фінансова доступність є ключовим фактором для покращення рівня навчання та вибору студентом закладу вищої освіти. Разом з тим, абітурієнтам необхідно надавати ресурси, які могли б допомогти їм покращити свої навички управління особистим бюджетом.

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Фінансовий хаб

Щоб краще підготувати абітурієнтів до початку навчання фінансово, університет штату Флорида створив спеціальний ресурс Financial Succes – онлайн-сервіс, у якому зібрано безліч інструментів підвищення рівня фінансової грамоти студентів.

В онлайн-хабі можна знайти корисну інформацію щодо:

оплати за навчання;

фінансового планування та бюджетування;

фінансових установ та кредитів;

інвестицій та страхування;

податків.

Платформа також постійно оновлює інформацію про актуальні та безкоштовні курси, тренінги, програми та заходи на тему фінансів.

Не важливо, скільки навчальних матеріалів є, навіть у відкритому доступі, найгірше – що не всі абітурієнти вміють їх знайти. Ми вирішили створити такий собі інформаційний хаб, де було б зібрано всю корисну інформацію на тему фінансів,

– розповідає ініціаторка та спонсорка створення порталу Саллі Макрорі.

Кілька абітурієнтів уже скористались платформою, і заявили, що навчились ретельніше продумувати власні фінанси та склали план заощаджень на переїзд до нового міста з метою здобуття вищої освіти.

Роздруковуйте всю корисну інформацію про фінанси чи вступ до вишу за допомогою принтерів серії. Резерву чорнил вистачить, щоб видрукувати до 15 200 сторінок у чорно-білому форматі та до 7 700 сторінок у кольорі.