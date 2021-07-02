Університет штату Флорида визнає, що фінансова доступність є ключовим фактором для покращення рівня навчання та вибору студентом закладу вищої освіти. Разом з тим, абітурієнтам необхідно надавати ресурси, які могли б допомогти їм покращити свої навички управління особистим бюджетом.

Цікаво Краудфандинг та "ангельські" інвестори: 6 способів отримати капітал для бізнесу

Фінансовий хаб

Щоб краще підготувати абітурієнтів до початку навчання фінансово, університет штату Флорида створив спеціальний ресурс Financial Succes – онлайн-сервіс, у якому зібрано безліч інструментів підвищення рівня фінансової грамоти студентів.

В онлайн-хабі можна знайти корисну інформацію щодо:

оплати за навчання;

фінансового планування та бюджетування;

фінансових установ та кредитів;

інвестицій та страхування;

податків.

Платформа також постійно оновлює інформацію про актуальні та безкоштовні курси, тренінги, програми та заходи на тему фінансів.

Не важливо, скільки навчальних матеріалів є, навіть у відкритому доступі, найгірше – що не всі абітурієнти вміють їх знайти. Ми вирішили створити такий собі інформаційний хаб, де було б зібрано всю корисну інформацію на тему фінансів,

– розповідає ініціаторка та спонсорка створення порталу Саллі Макрорі.

Кілька абітурієнтів уже скористались платформою, і заявили, що навчились ретельніше продумувати власні фінанси та склали план заощаджень на переїзд до нового міста з метою здобуття вищої освіти.

Порада! Роздруковуйте всю корисну інформацію про фінанси чи вступ до вишу за допомогою принтерів серії MegaTank від Canon. Резерву чорнил вистачить, щоб видрукувати до 15 200 сторінок у чорно-білому форматі та до 7 700 сторінок у кольорі.