Університет штату Флорида визнає, що фінансова доступність є ключовим фактором для покращення рівня навчання та вибору студентом закладу вищої освіти. Разом з тим, абітурієнтам необхідно надавати ресурси, які могли б допомогти їм покращити свої навички управління особистим бюджетом.

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Фінансовий хаб

Щоб краще підготувати абітурієнтів до початку навчання фінансово, університет штату Флорида створив спеціальний ресурс Financial Succes – онлайн-сервіс, у якому зібрано безліч інструментів підвищення рівня фінансової грамоти студентів.

В онлайн-хабі можна знайти корисну інформацію щодо:

  • оплати за навчання;
  • фінансового планування та бюджетування;
  • фінансових установ та кредитів;
  • інвестицій та страхування;
  • податків.

Платформа також постійно оновлює інформацію про актуальні та безкоштовні курси, тренінги, програми та заходи на тему фінансів.

Не важливо, скільки навчальних матеріалів є, навіть у відкритому доступі, найгірше – що не всі абітурієнти вміють їх знайти. Ми вирішили створити такий собі інформаційний хаб, де було б зібрано всю корисну інформацію на тему фінансів,
– розповідає ініціаторка та спонсорка створення порталу Саллі Макрорі.

Кілька абітурієнтів уже скористались платформою, і заявили, що навчились ретельніше продумувати власні фінанси та склали план заощаджень на переїзд до нового міста з метою здобуття вищої освіти.