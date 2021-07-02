Університет штату Флорида визнає, що фінансова доступність є ключовим фактором для покращення рівня навчання та вибору студентом закладу вищої освіти. Разом з тим, абітурієнтам необхідно надавати ресурси, які могли б допомогти їм покращити свої навички управління особистим бюджетом.
Цікаво Краудфандинг та "ангельські" інвестори: 6 способів отримати капітал для бізнесу
Фінансовий хаб
Щоб краще підготувати абітурієнтів до початку навчання фінансово, університет штату Флорида створив спеціальний ресурс Financial Succes – онлайн-сервіс, у якому зібрано безліч інструментів підвищення рівня фінансової грамоти студентів.
В онлайн-хабі можна знайти корисну інформацію щодо:
- оплати за навчання;
- фінансового планування та бюджетування;
- фінансових установ та кредитів;
- інвестицій та страхування;
- податків.
Платформа також постійно оновлює інформацію про актуальні та безкоштовні курси, тренінги, програми та заходи на тему фінансів.
Не важливо, скільки навчальних матеріалів є, навіть у відкритому доступі, найгірше – що не всі абітурієнти вміють їх знайти. Ми вирішили створити такий собі інформаційний хаб, де було б зібрано всю корисну інформацію на тему фінансів,
– розповідає ініціаторка та спонсорка створення порталу Саллі Макрорі.
Кілька абітурієнтів уже скористались платформою, і заявили, що навчились ретельніше продумувати власні фінанси та склали план заощаджень на переїзд до нового міста з метою здобуття вищої освіти.