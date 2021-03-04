Як фінансова грамотність допомагає дітям поза межами шкільних класів: досвід Нової Зеландії

За допомогою шкільних знань про гроші учні вчаться рецептам позитивних соціальних змін. Доведено, що освоївши основи фінансової грамоти в дитинстві, люди частіше живуть у добробуті в майбутньому.

Навіть елементарні навички заощаджень, здобуті в юному віці, мають позитивний вплив на здатність управляти грошима та уникати боргів у дорослому житті. Про це свідчать дані успішного стартапу Banqer.

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Що відомо про Banqer

Banqer – соціальна організація, яка створювалася як стартап в Новій Зеландії у 2015 році. Метою проєкту є поширення фінансової грамоти серед населення, і для цього було запущено окрему онлайн-платформу для навчання англійською мовою громадян різних вікових категорій та соціального статусу.

Ініціативу підтримав один із найбільших тамтешніх банків Kiwi, і вже кілька років Banqer складає та удосконалює програми вивчення фінансової грамоти у школах та вищих навчальних закладах. Сьогодні організація розширила свою діяльність та почала працювати в інших країнах, зокрема в Індонезії та Австралії.

Які досягнення Banqer в Новій Зеландії

Багато шкіл та вишів підхопили ініціативу Banqer та почали використовувати їх матеріали у факультативному навчанні фінансової грамоти школярів та студентів. Зараз більш ніж 150 000 учнів Нової Зеландії вчаться поводженню з грішми за допомогою онлайн-платформи.



Школярі, які навчаються за допомогою матеріалів Banqer / Фото The Spinoff

Діти здобувають знання про світову та місцеву економіки, вчаться заощаджувати та витрачати гроші, відкривати депозити та обирати найвигідніші умови кредитування.

Окремим розділом платформи стала благодійність, де описані та пояснені ледь не всі меценатські проєкти країни. Лише за 2020 рік за допомогою Banqer було здійснено 42 531 фінансовий благодійний переказ коштів.

Фінансова грамотність та освіта зараз мають дуже велике значення. В складні часи пандемії грошовий та економічний менеджмент став основним інстинктом виживання,

– наполягає засновниця Banqer Кендал Флуті.

Голова Banqer розповідає, що завдяки платформі новозеландцям стало легше переживати економічний спад країни, пов'язаний з пандемією коронавірусу.

На платформі за останній рік з'явилося безліч позитивних відгуків від вчителів та батьків дітей, які навчалися за допомогою Banqer. Зокрема, багато дітей стали радниками власних батьків щодо ефективного управління сімейним бюджетом.