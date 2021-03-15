Вже за кілька місяців випускники складатимуть іспити та ЗНО, тож зараз вони почали активно готуватися та повторювати шкільний матеріал. Тому читайте прийоми для тренування довготривалої пам'яті та ефективного навчання.

За словами експертів, щойно вивчений матеріал потрібно повторювати, але правильно. Тому ми підготували декілька дієвих порад, які у цьому допоможуть.

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Як ефективно повторювати вивчений матеріал у школі

"Ні" звичайному перечитуванню

Часто учні після вивченого матеріалу відкривають книгу і перечитують главу чи параграф ще раз. Але насправді пасивне перечитування не допоможе ефективно запам'ятати інформацію.

Так, в одному з радянських вишів було проведено експеримент. Чотири групи студентів мали прочитати один і той же уривок з лекції.

Студенти першої групи читали текст 4 рази поспіль. Другої – мали три рази прочитати, а один раз переказати зміст прочитаного. У третій – двічі читали і двічі переказували. У четвертій – прочитавши один раз, студенти мали переказати тричі.



Учень готується до іспитів / Фото freepik

Виявилось, що багаторазове перечитування практично не має сенсу, бо в мозку відбувається просто підсвідоме "впізнавання" тексту, і він практично не запам'ятовується.

Експерти кажуть, що для того, аби активізувати роботу мозку, необхідно спершу переказати зміст прочитаного своїми словами. І лише, якщо ви щось не запам’ятається, то варто прочитати його знову.

Пояснюйте іншим

Нагадайте учням про піраміду навчання Едґара Дейла. Згідно з нею:

з почутого на уроці запам’ятається близько 5%;

із прочитаного у книзі, – не більше 10%;

а щоб матеріал дійсно зафіксувався – необхідно пояснити його зміст своїми словами комусь іншому.

Адже під час навчання інших відбувається переосмислення будь-яких відомостей. Із короткочасної у довготривалу пам’ять у такий спосіб переходить близько 90% від загального об'єму інформації.

Тому можна запропонувати учням під час підготовки до іспитів пояснювати зміст навчального матеріалу однин одному.

Повторюйте вивчене

Нагадайте дітям, що дуже важливо осмислювати повторення вивченого матеріалу.

Тобто потрібно періодично "прокручувати" у голові інформацію, яку необхідно запам'ятати: коли йдете додому, на перерві, під час обіду, прогулянки, перед сном тощо. Це можна робити в будь-який момент.

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Експерти зізнаються, що аби будь-які відомості перейшли в довгострокову пам’ять, їх необхідно осмислено повторити не менше 4 разів.

Вивчайте вранці – повторюйте ввечері

Ефективність навчання та запам'ятовування інформації залежить від особистих біоритмів людини. Психологи рекомендують думати над складними завданнями перед сном, коли у вас розсіяне мислення.

Після сну їх з більшою вірогідністю вдасться вирішити. Натомість ефективніше у першій половині дня вивчати щось нове, а ближче до часу сну повторювати пройдений матеріал.