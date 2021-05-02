Тому експерти підготували кілька порад, які допоможуть мотивувати учнів та допомогти їм навчатися ефективно.

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Як ефективно навчати сучасних учнів

Порядок та користь

Покоління Z живе у своєму “впорядкованому” світі та вимагає такого ж порядку логічності від навчання. Тож вони рідко сприймають ідею вивчення абстрактних предметів, які мало пов'язані з реальним життям.

За словами експертів, мета нового покоління – отримати інформацію, яка має очевидну користь. Тому вчителям варто створити такі навчальні плани, у центрі яких буде сучасний світ та можливість реалізуватися в ньому.



Учні навчаються / Фото НУШ

Окрім того, сучасні діти прагнуть точно знати, що і в які терміни від них вимагається. Тому важливо чітко визначати терміни виконання завдань.

Мікронавчання

Вчені кажуть, що сучасним учням складно концентруватися на чомусь більше 15 – 20 хвилин. Тому вони шукають ідеальне співвідношення між витраченим часом, обсягом інформації та отриманою користю.

Тому тут чудово допоможе мікронавчання. Його сенс полягає у вивченні невеликої частини навчального матеріалу за короткий інтервал часу.

Мікронавчання створить унікальні умови: учні самі визначатимуть час, темп і послідовність роботи з матеріалом. До того ж, простий зміст матеріалу не викликає інформаційного перевантаження та сприяє кращому засвоєнню.

Характеристики мікронавчання:

Коротка тривалість: 5 – 15 хвилин.

Стислість: блок максимально короткий.

Зміст: маленькі одиниці навчальної інформації, вузькі теми.

Автономність: модуль самодостатній та незалежний, не вимагає доступу до інших навчальних матеріалів.

Різноманітність: використовуються різні формати роботи, які підвищують інтерес до навчання.

Інтерактивність: включає в себе якомога більше взаємодій для залучення учнів у процес.

Гнучкість: можна об'єднати з іншими навчальними програмами та предметами у форматі змішаного навчання.

Візуалізація

Сучасні діти звикли до візуальних образів, тож наочність має бути теж головною умовою навчання. Тобто тематичний двохвилинний ролик матиме набагато більший ефект, ніж довга розповідь.

Як зробити урок яскравим та видовищним? Об'єднайте традиційні інструменти та новітні технології. Наприклад, замість тексту можна створити інфографіку, а для вивчення граматичних правил використовуйте меми чи гіфки.

Окрім того, створюйте презентації та проводьте віртуальні екскурсії. І навчіть учнів створювати інтелектуальні карти.

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Експерименти

Учні зараз прагнуть до змін та багатозадачності. Тому експерти радять вчителям спробувати використовувати такі методи:

Метод парадоксів. Аби заохочувати учнів думати, запропонуйте їм два взаємовиключних твердження. Відсутність чітко сформульованої кінцевої думки та готового висновку спонукатиме школярів задуматися.

Аби заохочувати учнів думати, запропонуйте їм два взаємовиключних твердження. Відсутність чітко сформульованої кінцевої думки та готового висновку спонукатиме школярів задуматися. Гейміфікація. Педагога варто включати в навчальний процес різноманітні ігри та соціальні проєкти. Але за умови, якщо учень буде сприймати гру як рівень, який треба пройти, щоб отримати доступ до нового.

Педагога варто включати в навчальний процес різноманітні ігри та соціальні проєкти. Але за умови, якщо учень буде сприймати гру як рівень, який треба пройти, щоб отримати доступ до нового. Метод "перевернутого" навчання. Дайте учням вивчити вдома теоретичний матеріал для нової теми. Проте виконувати домашнє завдання їм доведеться у класі.

Інтерактивність

Сучасні школярі майже живуть у соціальних мережах і месенджерах. Тому тут можна використати цікаві інтерактивні техніки:

Сюжетно-рольова гра (завдяки ній школярі вчаться грати різні ролі, висловлювати свою позицію, впливати на інших учасників і вести діалог). Ігри на асоціації (вони покращують пам'ять та увагу, розвивають логічне та креативне мислення, збагачують словниковий запас). Міні-дослідження (це чудовий інструмент для коригування поверховості мислення. Діти вчаться збирати та аналізувати дані, формулювати версію, добирати факти та захищати власну думк).

Зворотний зв'язок

Інформаційні технології дозволяють оцінювати знання в реальному часі. Тому вчителі мають спілкуватися з учнями в месенджерах, створювати там групи та чати для роботи над проєктами.

Окрім того, експерти радять розмовляти з сучасними учнями на рівних. Адже вони очікують конструктивного та шанобливого діалогу. А ще діти звикли до винагород і не вважають їх чимось особливим.