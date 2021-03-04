З віком здатність легко навчатися дещо знижується. Американський журналіст і письменник вважає, що використання певного типу мислення може допомогти ефективно здобувати нові навички у будь-якому віці.

Том Вандербільт провів експеримент – впродовж року він вчився співати, малювати, жонглювати, грати в шахи та серфінгувати. Письменник не намагався стати професіоналом в одній з цих сфер. Його мета була – займатися навчанням суто заради навчання.

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Згодом усі свої одкровення Вандербільт детально виклад у книзі "Новачки", у якій мовиться про те, як маленькі пізнання у будь-якому віці можуть зробити життя чарівним.

З чого все почалося

Дослідити процес постійного навчання Тома надихнула його донька. Він хотів заохотити її до нових знань, тому супроводжував на всі гуртки. Поки донька займалася, Том відповідав на електронні листи, грав на телефоні або просто гаяв час. Саме тоді він усвідомив лицемірство цієї ситуації, тому вирішив наслідувати приклад своєї дитини.

Постулати від Вандербільта

Хоча дорослим не так легко засвоювати нові навички, як дітям, та все ж ми ще маємо "нейропластичність" – здатність мозку змінюватися під дією невідомих йому видів діяльності. Вандербільт виділив кілька основних принципів, які можуть допомогти зробити навчання ефективнішим.

Потрібно вчитися на своїх помилках. Замість того, щоб просто бездумно повторювати одні й ті ж дії, потрібно проаналізувати, що ми зробили правильно, а що – неправильно. Вандербільт зауважив це, граючи в шахи. Він каже, що ви можете годинами сидіти за партіями, але це не буде настільки ефективно, як вивчення стратегій професіоналів або обговорення причин ваших втрат з викладачем шахів.

Замість того, щоб просто бездумно повторювати одні й ті ж дії, потрібно проаналізувати, що ми зробили правильно, а що – неправильно. Вандербільт зауважив це, граючи в шахи. Він каже, що ви можете годинами сидіти за партіями, але це не буде настільки ефективно, як вивчення стратегій професіоналів або обговорення причин ваших втрат з викладачем шахів. Практика повинна бути різноманітною. Навчаючись жонглювати, Вандербільт спробував пози сидячи та під час ходьби. Такі непередбачені ситуації змушують мозок ставати гнучкішим, дозволяючи нам справлятися з неочікуваними труднощами.

Навчаючись жонглювати, Вандербільт спробував пози сидячи та під час ходьби. Такі непередбачені ситуації змушують мозок ставати гнучкішим, дозволяючи нам справлятися з неочікуваними труднощами. Вандербільт також виявив, що ми вчимося краще, коли знаємо, що свій досвід ми повинні передати іншим. Це збільшує інтерес та зацікавленість людей, змушуючи мозок інтенсивніше запам’ятовувати інформацію.

Досягнення письменника

Усвідомивши це, Вандербільт добре прогресував у кожній з навичок, які він хотів набути. Найбільше проблем у нього виникло зі співом, адже це був процес відкриття себе перед незнайомими людьми. Але подолавши бар’єр, письменник несподівано для себе виявив, що це приносить йому багато задоволення. Врешті-решт він почав співати в нью-йоркському хорі.



Том Вандербільт співає в хорі / Фото nychoirproject

Якщо у когось виникне бажання зайнятися новою справою, Вандербільт радить почати з чогось, що можна легко інтегрувати у свій спосіб життя. І ви будете здивовані, наскільки швидко ви досягнете прогресу.

Чому потрібно постійно вчитися

Вандербільт зазначає, що здобуття нових навичок дає багато переваг, зокрема, довгострокові зміни мозку, які можуть компенсувати певний розумовий спад, що часто виникає зі старінням. Крім того, наповнення життя різноманітними інтересами також може покращити творчий потенціал людини.

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Вандербільт займається серфінгом / Фото ВВС

Водночас письменник зазначає, що під час навчання буде багато невдач і розчарувань, але насправді це може бути найважливіший досвід усього процесу.

Ми, дорослі, завжди перевантажуємо себе різними завданнями і вважаємо, що у нас немає часу займатися навчанням заради навчання. Я ж хотів отримати насолоду від самого процесу,

– резюмував Вандербільт.

Незалежно від того, чи вчимось ми для задоволення, чи намагаємось підвищити свої професійні навички, нам усім вдається розвивати той "спосіб мислення початківців", де нічого не визначено і ще є чому вчитися.