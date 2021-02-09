Зараз існує безліч застосунків для управління власними грошима. З їх допомогою можна скласти місячний фінансовий звіт, контролювати інвестиції у реальному часі, аналізувати доходи та витрати.

Не всі фінансові додатки є безкоштовними для завантаження або ж заробляють на набридливій рекламі. Наступні застосунки є зручними у використанні, мають різні функції, а вміст рекламних матеріалів мінімальний.

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Monefy

Один з найпопулярніших фінансових додатків для смартфонів, який має зручний та зрозумілий інтерфейс. Monefy дозволяє миттєво додавати нові доходи та витрати. У застосунку можна сформувати власний місячний бюджет, а також синхронізувати дані через Dropbox.

Безкоштовно завантажити Monefy можна на пристрої IOS та Android.

Money Lover

Money Lover має безліч функцій. Всі гроші можна сортувати в окремі електронні гаманці та слідкувати за балансом в реальному часі. Додаток вміє фіксувати всі ваші борги та регулярні платежі, і у потрібний момент нагадуватиме про сплату комунальних послуг чи кредитних відсотків.

У Money Lover також можна створювати плани для великих покупок чи заощаджень. Кошти, які накопичуватимуться з доходів щомісяця, не відображатимуться у загальному балансі бюджету.

В додатку є й платні можливості, але безкоштовного функціоналу цілком вистачає для ефективного управління фінансами. Завантажити застосунок можна з App Store та Google Play.

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Money Manager

У Money Manager дещо складний інтерфейс, тому початківцю необхідно буде трохи призвичаїтися. Натомість, у застосунку є чимало переваг, зокрема можливість синхронізації з ПК та відвантаження фінансової звітності на інші пристрої, яку згодом можна роздрукувати.

Для друку радимо використовувати принтери Canon серії Megatank. Вміст чорнильниць принтерів Canon дозволяє видрукувати до 7 700 сторінок у кольорі та до 12 000 сторінок у чорно-білому форматі.

В Money Manager доступні калькулятор та календар, а до кожної покупки можна прикріпити чек та зберегти її в окрему категорію. Додаток доступний для безкоштовного завантаження на пристрої IOS та Android.

Spendee

Застосунок Spendee має всього три вкладення:

транзакції;

статистика;

бюджет.

За допомогою однієї великої кнопки можна вносити грошові надходження та витрати. Додаток підв'язує ваші банківські картки та може з ними синхронізуватися.

Також у Spendee є функція ліміту місячного бюджету та планування платежів. Загальний баланс можна підрахувати, додавши кілька різних рахунків. Додаток можна завантажити з App Store та Google Play.

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Expensify

Expensify є зручним застосунком для розпізнавання друкованих касових чеків. Сфотографувавши рахунок з магазину чи ресторану, програма розпізнає його та відправляє у відповідний розділ витрат.

Найкориснішим додаток є для тих, хто часто їздить у відрядження та надає керівництву звіти про свої витрати. Безкоштовно завантажити застосунок можна для пристроїв IOS та Android.