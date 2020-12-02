Сучасні смартфони з великими екранами дають змогу без зайвих труднощів працювати з документами та файлами. За необхідності їх можна швидко відредагувати, дещо підправити та роздрукувати на принтері не вмикаючи комп’ютер.

Це може бути дуже корисно, якщо ви поспішаєте на пари і часу у вас не багато. Розповідаємо, як швидко роздрукувати файл на принтері з будь-якого смартфона.

Раніше все було не так просто. Потрібно було підключити телефон до комп’ютера, перекинути файл та з того ж комп’ютера відправити його на друк. Такі маніпуляції займали чимало часу, однак сьогодні не лише смартфони просунуті та функціональні – принтери також вміють дивувати.

Сучасний принтер може бути повноцінним окремим пристроєм, стояти собі у будь-якій кімнаті доповнюючи дизайн інтер’єру і при цьому друкувати файли через Wi-Fi з будь-якого пристрою, який перебуває в мережі. Для того, аби відправити документ зі смартфона на принтер існує кілька зручних способів, наприклад, підключення через віртуальний принтер або через Wi-Fi.

Служби AirPrint та Morphia

Найпростіший спосіб друку зі смартфонів на принтері – підключитися через офіційний службу віддаленого друку. В Android ця служба має назву Morphia і більшість сучасних ґаджетів її підтримують. Ця технологія дозволяє автоматично розпізнавати принтери в одній мережі Wi-Fi.

Аналогічна технологія для пристроїв від Apple називається AirPrint. Пристрої Apple користуються чималою популярністю, тож не дивно, що виробники техніки стараються робити так, щоб їхні ґаджети підтримували стандарти Apple. Тож стандарт AirPrint доступний на сучасних принтерах.

З налаштуванням тут все просто – планшети та смартфони від американського виробника автоматично отримають всі налаштування мережі і знайдуть всі принтери чи БФП, які підключені до цієї ж мережі. Тому користувачеві буде досить одноразово ввести свої дані і натиснути кнопку "Друк" в меню програми, щоб створити нове завдання. Не потрібно встановлювати ніяких додаткових драйверів або програм: налаштування друку будуть доступні в стандартизованому інтерфейсі, звичному для користувачів iOS і macOS.

Як відправити документ або фото на друк з телефону

Спершу потрібно підключити смартфон до однієї Wi-Fi мережі з принтером. Алгоритм відправки на друк залежить від моделі смартфона та оболонки, а іноді і від файлу, який ви збираєтеся роздрукувати. Втім, загальна логіка схожа.

По суті ви просто поширюєте документ, який потрібно роздрукувати, а його отримувачем буде принтер. Якщо вам необхідно роздрукувати текстовий файл з додатка "Документи" від Google, спершу необхідно відкрити додаток, біля потрібного документу натиснути три крапочки та вибрати "Друк", і обрати принтер або додати сервіс бездротового друку, як вказано на скріншотах.

Якщо вам необхідно роздрукувати веб-сторінку в браузері чи фотографію алгоритм друку схожий.

У галереї достатньо обрати потрібне фото і натиснути на кнопку "Поширити". Далі обираєте іконку принтера і відправляєте на друк. Попередньо ви зможете відредагувати параметри друку та обрати потрібний принтер або сервіс друку.

Сервіси Canon для віддаленого друку

Пристрої компанії Canon підтримують практично будь-які сценарії друку на сучасних мобільних пристроях. Завдяки широким можливостям технологій Canon Print Inkjet/Selphy ви отримаєте чимало варіантів роботи з файлами.

Програма дає змогу використовувати розширені можливості друку на принтерах Canon PIXMA, а також контролювати їх стан, підключаючись до них з мобільних ґаджетів. Завдяки Canon PRINT Inkjet/SELPHY, ви зможете друкувати PDF-документи, вибирати тип та формат паперу. Можна друкувати фотографії з полями і без, сканувати документи на принтерах Canon і зберігати їх на мобільному пристрої у форматі PDF або JPEG і одразу відправити на електронну пошту в університет.

Крім того додаток Canon PRINT Inkjet/SELPHY може працювати з хмарними сервісами, для друку та сканування документів.

Якщо планшети або смартфони знаходяться в одній мережі з принтером, то ви зможете робити все те ж, що й на стаціонарному ПК.

Для того, щоб скористатися всіма перевагами Canon PRINT Inkjet/SELPHY, досить встановити додаток з Google Play або AppStore. Після встановлення програми користувачеві досить вибрати тип підключення на самому пристрої.

Для роботи з документами в додатку передбачено повноцінний диспетчер файлів. Все, що залишається користувачеві – знайти директорію, що містить документи для друку, вибрати потрібний файл і натиснути "Друк".

У вікні попереднього перегляду, натискаючи на відповідні поля, можна вибрати інший принтер, а також відредагувати потрібні параметри друку.