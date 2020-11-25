Як досягти командної роботи між учнями, учителем та батьками під час онлайн-навчання: поради
Під час дистанційного навчання іноді буває важко організувати освітній простір та створити командну атмосферу. Особливо якщо учні не постійно відвідують заняття. Проте, ці проблеми можна вирішити, якщо організувати правильне спілкування з батьками та розвивати учнівський колектив.
Психологиня в галузі розвитку емоційного інтелекту Олена Черниш розповіла про нові підходи в забезпеченні соціальної взаємодії учнів, батьків та педагогів, передає видання "ВсеОсвіта".
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Експертка запевняє, що під час дистанційного навчання вчитель не завжди знаходиться в безпосередньому контакті з учнями. Особливо складно прослідкувати, чи самостійно учень виконує контрольні завдання.
Тому важливо передбачати методи організації, які активізують діяльність учнів: віртуальні семінари, листування в чатах, участь в заочних дискусіях.
Також треба оцінювати самостійність, творчу активність дитини, забезпечити зворотний зв'язок з коментуванням відповідей, вказувати на помилки й надавати допомогу в пошуках правильних рішень.
Під час онлайн-навчання вчителю потрібно слідкувати за своєю інтонацією, артикуляцією, темпом мовлення, а також вдумливо добирати слова та чітко формулювати завдання, – зазначила Олена Черниш.
За її словами, потрібно завжди створювати на уроках для дітей різні ситуації,щоб вони дискутували чи активно все обговорювали. До прикладу, можна поставити одну тему в режимі форуму, без обмеження часу, та запропонувати дітям знайти рішення і проаналізувати ситуацію.
Дистанційне навчання / Фото pexels
Мотивація під час онлайн-навчання
Психологиня підтверджує, що дітей мотивують гарні оцінки, похвала, успіх в діяльності, заохочення з боку батьків, подарунки й бонуси тощо. Окрім того, для учня важливими є не кількість набраних балів, а розгорнута характеристика її відповіді.
І це можна виконувати під час дистанційного навчання. Адже в онлайн-режимі можна спілкуватися з учнем усно або письмово, і можна забезпечити якісний зворотний зв'язок.
Вчителям не треба забувати і про роботу в групах. Адже це дозволяє створити для дитини ситуацію успіху поряд з ровесниками. Бо однією з традиційних форм мотивації є саме порівняння і змагання, –
наголошує Олена Черниш.
Також психологиня вважає, що стійкий ефект мотивації можна отримати від внутрішніх мотивів: усвідомлене прагнення до знань, пошук й досягнення успіху, самореалізація.
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Як досягти командної роботи у класі
Олена Черниш стверджує, що робота в командах спрямовується на розв’язання складних завдань в умовах варіативної множинності та розробки стратегії.
Для організації командної взаємодії потрібно враховувати:
- Що всі учасники поділяють цілі, цінності й загальні підходи до реалізації спільних завдань;
- Що повинно бути ініціатива і творчий підхід до розв'язання задач;
- Що поставлена задача зрозуміла та відкрита для всіх учасників;
- Що ухвалені рішення ґрунтуються на домовленостях між всіма учасниками;
- Що всі члени груп відчувають відповідальність за ухвалені рішення.
Як розумітися з батьками учня
"Щодо співпраці з батьками, то варто забезпечити їм можливість постійно підтримувати зв’язок з педагогами та адміністрацією. Щотижнево інформувати їх про успіхи дитини", – каже психологиня.
Також хорошим помічником стане електронний журнал, який дасть можливість батькам моніторити навчальні досягнення дитини й вчасно реагувати на проблеми.
І ще варто продумати систему додаткового консультування учнів та батьків з окремих питань. Наприклад, це можуть бути записи відеороликів з поясненням матеріалу, використання соціальних мереж для спілкування з вчителем, відеоконференції батьків з класними керівниками тощо.
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