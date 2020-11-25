Під час дистанційного навчання іноді буває важко організувати освітній простір та створити командну атмосферу. Особливо якщо учні не постійно відвідують заняття. Проте, ці проблеми можна вирішити, якщо організувати правильне спілкування з батьками та розвивати учнівський колектив.

Психологиня в галузі розвитку емоційного інтелекту Олена Черниш розповіла про нові підходи в забезпеченні соціальної взаємодії учнів, батьків та педагогів, передає видання "ВсеОсвіта".

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Експертка запевняє, що під час дистанційного навчання вчитель не завжди знаходиться в безпосередньому контакті з учнями. Особливо складно прослідкувати, чи самостійно учень виконує контрольні завдання.

Тому важливо передбачати методи організації, які активізують діяльність учнів: віртуальні семінари, листування в чатах, участь в заочних дискусіях.

Також треба оцінювати самостійність, творчу активність дитини, забезпечити зворотний зв'язок з коментуванням відповідей, вказувати на помилки й надавати допомогу в пошуках правильних рішень.

Під час онлайн-навчання вчителю потрібно слідкувати за своєю інтонацією, артикуляцією, темпом мовлення, а також вдумливо добирати слова та чітко формулювати завдання, – зазначила Олена Черниш.

За її словами, потрібно завжди створювати на уроках для дітей різні ситуації,щоб вони дискутували чи активно все обговорювали. До прикладу, можна поставити одну тему в режимі форуму, без обмеження часу, та запропонувати дітям знайти рішення і проаналізувати ситуацію.



Дистанційне навчання / Фото pexels

Мотивація під час онлайн-навчання

Психологиня підтверджує, що дітей мотивують гарні оцінки, похвала, успіх в діяльності, заохочення з боку батьків, подарунки й бонуси тощо. Окрім того, для учня важливими є не кількість набраних балів, а розгорнута характеристика її відповіді.

І це можна виконувати під час дистанційного навчання. Адже в онлайн-режимі можна спілкуватися з учнем усно або письмово, і можна забезпечити якісний зворотний зв'язок.

Вчителям не треба забувати і про роботу в групах. Адже це дозволяє створити для дитини ситуацію успіху поряд з ровесниками. Бо однією з традиційних форм мотивації є саме порівняння і змагання, –

наголошує Олена Черниш.

Також психологиня вважає, що стійкий ефект мотивації можна отримати від внутрішніх мотивів: усвідомлене прагнення до знань, пошук й досягнення успіху, самореалізація.

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Як досягти командної роботи у класі

Олена Черниш стверджує, що робота в командах спрямовується на розв’язання складних завдань в умовах варіативної множинності та розробки стратегії.

Для організації командної взаємодії потрібно враховувати:

Що всі учасники поділяють цілі, цінності й загальні підходи до реалізації спільних завдань;

Що повинно бути ініціатива і творчий підхід до розв'язання задач;

Що поставлена задача зрозуміла та відкрита для всіх учасників;

Що ухвалені рішення ґрунтуються на домовленостях між всіма учасниками;

Що всі члени груп відчувають відповідальність за ухвалені рішення.

Як розумітися з батьками учня

"Щодо співпраці з батьками, то варто забезпечити їм можливість постійно підтримувати зв’язок з педагогами та адміністрацією. Щотижнево інформувати їх про успіхи дитини", – каже психологиня.

Також хорошим помічником стане електронний журнал, який дасть можливість батькам моніторити навчальні досягнення дитини й вчасно реагувати на проблеми.

І ще варто продумати систему додаткового консультування учнів та батьків з окремих питань. Наприклад, це можуть бути записи відеороликів з поясненням матеріалу, використання соціальних мереж для спілкування з вчителем, відеоконференції батьків з класними керівниками тощо.