Українська школа зазнала багатьох втрат через пандемію та локдауни. Найбільше, напевно, постраждали учні, які навчалися онлайн чи змішано. Як допомогти дітям надолужити прогалини у знаннях – читайте у матеріалі.

Тема освіти обговорили на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", який ініціював президент України до 30-річчя незалежності. Там і зібрали поради експертів про те, як учням надолужити навчання.

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В Україні низький рівень освіти

Нардеп Сергій Колебошин розповів, що завдяки дослідженню PISA у 2018 році з’ясувалося, що українські діти суттєво відстають від рівня, потрібного для економічного зростання країни.

Також у нас шалений розрив у рівні освіти у великому місті і селі – до 2 років навчання. Ці дані підтверджуються і результатами ЗНО у дітей із міст та сіл. Тому маємо визнати: нам потрібні зміни,

– додає він.

За його словами, цей рік показав, що вчителі важливі, а школа – це не "камера зберігання для дітей". Зокрема, батьки нарешті побачили, як складно утримувати увагу учнів та як багато часу займає підготовка до уроків.

Потрібна конкуренція різних форм навчання

Натомість переможець Global Teacher Prize Ukraine 2020 Василь Дяків вважає, що класно-урочна система і до коронавірусу була у кризі. Є рекомендації лише 30 % часу проводити синхронні онлайн-уроки, але цим часто нехтують і директори, і вчителі.

"Батьки зізнаються, що під час онлайн навчання дитині важко, тому вони справедливо ставлять здоров’я малюка у пріоритет, і виходить, що діти відвідують онлайн уроки із важливих для себе предметів, і пропускають решту. Натомість більшість працюють 24\7", – наголошує експерт.

Дяків запевняє, що пандемія дала нам вікно можливостей. А для ефективної роботи системи потрібна конкуренція.

Не така, коли з однієї школи переходять у іншу, адже і там, і там дитина потрапляє у ту саму класно-урочну систему і має по 7–8 уроків на день. Нам потрібна конкуренція між формами здобуття середньої освіти, щоб батьки робили свідомий вибір,

– додав він.

Як допомогти учням надолужити прогалини у навчанні

Керівник практики з питань освіти у Європі та Центральній Азії Гаррі Патрінос зізнався, що коронавірус призвів до закриття шкіл у 45 країнах. Це вплинуло на понад 100 мільйонів учнів та студентів.

"Якщо українські школи були закриті в середньому 4 місяці, то навчання буде втрачено на 8 %. Це величезний показник. А відсоток учнів та студентів, які демонструватимуть погані результати, зросте на 10%", – каже експерт.

Відомо, що ці прогнози вже справдилися для таких розвинених європейських країн, як Бельгія, Велика Британія, Швейцарія.

Ми також прогнозуємо, як втрати в навчанні вплинуть на подальше життя сьогоднішніх учнів та студентів. Адже локдауни зачепили 1,5 мільярда учнів, тож довгострокові втрати для економіки становитимуть від 360 мільярдів до 5 трильйонів доларів,

– запевняє Патрінос.

Що може зробити влада, щоб зменшити негативний ефект втрат навчання на економіку:

запровадити програми відновлення шкіл: прикладом такої програми може бути "Школо, ми готові" від ЮНІСЕФ;

захистити видатки на освіту у національних бюджетах: щоб виявити учнів, які відстають, і працювати з ними, школам потрібні додаткові ресурси;

підготуватися до майбутніх можливих епідемій: наприклад, оцифровувати програми.

За словами експертів, у процесі виявлення та подолання відставання у навчанні дуже ефективною є програма репетиторства. Навіть 12-тижнева програма роботи дітей із репетиторами дає значні результати.

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До того ж така програма не вимагає великого фінансування. У Італії, наприклад, до цього залучили студентів педагогічних спеціальностей. Вони пройшли швидке інтенсивне навчання і включилися у роботу підтягнення учнів, які відстають.

Окрім того, треба запроваджувати ефективне і часте оцінювання, щоб вчителі могли чітко розуміти, де є прогалини та хто із учнів потребує допомоги.

Варто також переглянути річний розклад навчання і більш активно використовувати літній час для надолуження прогалин.

Вчителі ще більше будуть набиратися досвіду

Засновник платформи Prometheus Іван Приймаченко зазначає, що люди зрозуміли: онлайн освіта не є кращою чи гіршою за офлайн, це просто потужний інструмент ефективного навчання.

За нашим прогнозом 50 % українських вчителів і далі будуть підвищувати кваліфікацію в онлайн-форматі. Лише на Prometheus маємо 300 тисяч зареєстрованих вчителів та викладачів на курсах підвищення кваліфікації,

– додав він.

Приймаченко вважає, що освітнє середовище після пандемії буде більш конкурентним: багато закладів освіти перейшли в онлайн і там залишаться. Тут головне, щоб держава не намагалася завадити цьому.