Про особливості переходу учня від початкової до середньої школи у Фінляндії розповіли вчительки Аня Хурінайнен-Косунен і Рія Палмквіст.

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У кожній школі відповідальний за переведення учнів саме директор, тож для цього там формують спеціальну групу. Цікаво, що до співпраці залучають навіть учнів середньої школи та батьків.

Як організовують перехід у середню школу

Так, навесні учні 6-х класів (початкова школа у Фінляндії триває з 1 до 6 класу) відвідують середню школу. Такі візити організовують вчителі, консультанти чи учні-наставники.

Іноді до молодших класів запрошують учнів із середньої школи, щоб вони розповіли про свій досвід переходу. Багато шкіл у Фінляндії готують учнів-тьюторів, які знайомлять новачків з особливостями середньої школи й допомагають адаптуватися.



Урок у школі Фінляндії / Фото starylev

А перед школою батьки учнів разом із дитиною заповнюють анкети, у яких пишуть про сильні сторони малечі, якої підтримки вони потребують та залишають свої побажання.

Як формують класи? Майбутні сьомі класи формують директор разом з класними керівниками та вчителями для дітей з ООП. Зокрема, враховують, які мови, релігію або етику вивчають учні тощо.

Що має знати учень про середню школу

Про нову шкільну культуру (що буде більше вчителів, предметів, більше самостійності й відповідальності).

Які нові предмети, яка мовна програма, а також факультативні предмети будуть?

Основи здоров’я, побутові питання.

Що будуть різні вчителі з різних предметів.

Що є підтримка – учитель для дітей з ООП, шкільна медсестра, психолог, соціальний працівник.

Які обов’язки та відповідальність учня, шкільні правила та інструкції?

Що навчання буде ширшим, збільшиться кількість напрямів, за якими відбуватиметься тестування.

Що навчальні дні – довші, ніж у початковій школі.

Що в середній школі більше паралельних класів і нових учнів.

Соціальні взаємини та друзі можуть змінитися.

Які різновиди і критерії оцінювання будуть застосовувати?

Які є позакласні заходи (гуртки).

Що є учні-наставники, які проводять заходи, аби нова школа стала ближчою, з’явилися нові друзі.

До слова, МОН вже готується до запуску реформи "Нової української школи" у 5 – 9 класах. Проєкт розраховують провести протягом 2021 – 2027 років у три етапи.