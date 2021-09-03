Як допомогти дитині, яка має труднощі з математикою: 10 порад від експертів

Безумовно, вміння добре володіти математикою дає велику перевагу як в школі, так і в подальшому житті. Однак, не всім пощастило мати відмінні математичні здібності.

Багато дітей відчувають труднощі з цією наукою, але робити з цього трагедію зовсім не потрібно. Краще допомогти школярам зрозуміти те, що, на перший погляд, їм здається надто складним.

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Онлайн-платформа Maths-Whiz, яка використовує адаптивні методи навчання, що відповідають індивідуальним потребам кожної дитини, зібрала кілька порад для батьків, щоб допомогти школярам з математикою без розчарувань і тертя.

10 порад від експертів Maths-Whiz

Приділяйте дитині свою неподільну увагу. Зберігайте спокій і намагайтеся бути позитивними. Проявляйте терпіння. Заспокойте дитину, коли вона бореться з математичними труднощами. Розкажіть про власні труднощі у школі та про те, як ви їх подолали. Поясніть, як можна застосувати на практиці кожну нову математичну навичку. Зробіть з цього гру. Обов’язково похваліть дитину за те, скільки зусиль вона доклала, щоб виконати завдання. Контактуйте зі своїм учителем і регулярно цікавтеся успішністю дитини. Найміть репетитора, якщо відчуваєте, що не можете самотужки допомогти їй.



Батьки здатні допомогти дитині впоратися з математичними труднощами / Фото pexels

Чому у дітей можуть виникати труднощі з математикою

У суспільстві заведено вважати, що здібності до математики закладені природою. Однак фахівці кажуть, що багато з тих, хто боїться її або вважає, що не має до неї здібностей, насправді можуть легко впоратися з більшістю математичних завдань. А от страх до цього предмету зазвичай з’являється у шкільному віці.

Так, психолог Дарсі Халлетт із Меморіального університету Ньюфаундленда з Канади провів дослідження і дійшов висновку, що розвитку математичної тривожності сприяють непривітні, злі та розчаровані вчителі. З часом негативне ставлення до цієї науки лише посилюється. Але насправді саме страх і є причиною усіх проблем, адже він заважає роботі оперативної пам'яті: чим більше людина тривожиться, тим менше вона здатна сфокусуватися на завданні.