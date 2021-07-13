За словами Педана, вони вийшли на фінішну пряму перед прийняттям важливого рішення – яку спеціальність та університет обрати. Телеведучий разом з дружиною вже кілька років підводили Леру до важливого вибору.

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Олександр Пелан поділився порадами, як вони допомагали доньці вибрати подальшу освіту.

Не нав’язувати дитині свої думки чи бажання

Перш за все, Педан каже, що не потрібно переконувати дитину обрати професію одного з батьків.

Телеведучий зізнається, що він не підтримує професійних династій. “Знаю багато історій від друзів, які відмовилися працювати за тим же фахом, що й батьки, дідусі й бабусі пересварилися зі всією родиною” – каже він.

Тому Олександр Педан наголошує, що буде щасливий, якщо діти оберуть справу свого життя й отримуватимуть від неї задоволення.

Цікаво, що Лера, за словами ведучого, зараз захопилась блогінгом.

Вона творча дівчинка, у неї легко виходить і позувати для фото, і зніматися у відеороликах. Хоча я ніколи на цьому не наполягав, бо вважаю, що бути артистом узагалі нелегко,

– стверджує Педан.

Проте поки дочці подобається у цьому розвиватись – батьки її підтримують.

"Є ще ситуація, коли батьки нав’язують дитині виш, куди мріяли вступити самі, але не вийшло. Це теж поганий варіант. Не варто закривати за рахунок дітей свої гештальти", – додає ведучий.

Дати можливість дитині спробувати себе у різних напрямках

Олександр Педан вважає, що з дитинства треба давати дитині можливість спробувати себе в різних сферах.

Наприклад, його Лера спробувала танці, театральну студію, займалася спортом. У неї 12 з математики, і точні науки даються їй дуже легко.

А коли вона зацікавилась дизайном, де потрібне і творче й математичне мислення, ми її підтримали, відправили на двомісячні курси. Вона спробувала, у неї вийшло, але закінчивши курси, сказала, що не хоче цьому присвячувати 5 років свого навчання й усе майбутнє. І це теж класний результат,

– запевняє він.

На думку Педана, чим більше цікавого дитина для себе вона спробує, тим вищими будуть її шанси знайти дійсно близьку по духу справу.

Допомогти та підтримати дитину перед вступом

"Якщо вже час подавати документи, а дитина досі розгублена, допоможіть їй. Пошуки й вибір професії для дитини можна перетворити на крутий квест. І якщо ви станете на її місце, станете її другом і порадником у виборі, то все вийде", – каже ведучий.



Зокрема, подивіться разом з дитиною сайти вузів, спеціальностей. Спробуйте походити на дні відкритих дверей на ті факультети, які вам близькі чи подобаються дитині.

Педан вважає, що сучасні діти чекають підтримки від батьків, і можуть навіть соромитися цього.

Чи відпускати дитину на навчання в інше місто

Телеведучий зізнається, що дуже б хотів, аби Лера навчалася в іншому місті. “Хотілося б, щоб у неї було справжнє студентство зі студентською дружбою, тусовками, виживанням у соціумі, життям у гуртожитку”, – говорить він.

На думку телеведучого, у такий момент діти дорослішають.

Звісно, ми постараємось зробити цей період максимально комфортним. Проте, коли підлітки відчувають на собі відповідальність за своє майбутнє, вони більше цінують ті можливості, які ми їм даємо,

– підсумовує ведучий.

Олександр Пелан з тих батьків, які "за" навчання в іншому місті чи навіть за кордоном. Але тут знову треба радитися з самими дітьми, чи вони цього хочуть.

Телеведучий також назвав сучасні професії, які варті уваги дітей: айтішники, піарники, стратеги, маркетологи тощо.

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"Потрібно лише проаналізувати, які компанії є на ринку з того спрямування, що зацікавило вашу дитину, скільки там заробляють, які є особливості. У підлітків не завжди виходить мислити стратегічно, але ми можемо їй допомогти", – каже Педан.

До слова, 1 липня офіційно розпочалася вступна кампанія в Україні. Абітурієнти протягом тижня реєстрували свої е-кабінети, через які вони будуть подавати документи до вишів. Так, станом на 10 липня це вже зробили понад 173 тисяч вступників.