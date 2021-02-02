Зараз триває реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Тож, у випускників починається "гаряча пора", бо в них є 3 місяці, аби підготуватися до тестування. Як батьки можуть допомогти та підтримати дитину – читайте у матеріалі.

Джерело: Всеосвіта

У цей період батьки можуть не тільки допомагати, підтримувати та вірити у свою дитину, але й контролювати сам процес підготовки.

Важливо ЗНО-2021: як зареєструватися та які предмети обрати – головні деталі та дати

Як визначити, з яких предметів дитина має скласти ЗНО

Якщо ви вже визначилися з майбутньою професією, то тепер треба з’ясувати, які предмети треба складати для вступу. У цьому допоможе офіційний документ "Умови прийому на навчання до вишів у 2021 році" (знайти можна тут).

Також майже кожен виш на своєму сайті має розділ "Абітурієнтам", де можна знайти всі правила прийому та перелік конкурсних предметів ЗНО на обрані спеціальності.

Які предмети цього року обов’язкові? У 2020 році випускники можуть обирати з-поміж 13 дисциплін: українська мова, українська мова і література, математика (завдання рівня стандарту), математика, історія України, англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова, біологія, географія, фізика, хімія.

Обов’язкових предметів для вступу немає, але випускники, які закінчують навчання у школі, обов’язково мають пройти ДПА у формі ЗНО з 4 навчальних предметів:

Українська мова (або українська мова і література);

Математика (рівень стандарту чи профілю);

Історія України або іноземна мова;

Один із інших навчальних предметів.

Результати ЗНО із чотирьох навчальних предметів зараховуються як оцінки за ДПА (за шкалою 1 – 12 балів).



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Що відомо про два ЗНО з української мови та два рівні ЗНО за математики?

ЗНО з української мови можна скласти в одному з двох варіантів:

Тим, хто планує вступати до університету на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування, потрібно буде скласти ЗНО з української мови та літератури.

Вступникам, які обирають інші спеціальності, буде достатньо пройти тестування лише з української мови.

Також виокремлено два рівні ЗНО з математики:

Якщо не потрібна математика для вступу в університет, то достатньо скласти тест рівня стандарту.

Якщо для вступу на обрану спеціальність потрібна математика в якості обов’язкового предмету, потрібно здавати профільний рівень, щоб отримати результат ДПА і ЗНО.

Як зареєструватися на основну сесію ЗНО-2021

Обравши навчальні предмети для проходження ЗНО, необхідно зареєструватися. Як це зробити?

Створіть і заповніть реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу "Зареєструватися". Заповнення картки складається з 4 важливих кроків.

Крок 1 Загальні відомості, де необхідно обрати категорію особи. Якщо дитина закінчує школу в 2021, то це "випускник закладу загальної середньої освіти 2021 року".

Крок 2 Заповнення реєстраційних даних, де прописати ПІБ, серію, номер паспорта, навчальний заклад, домашню адресу, індекс та контактний телефон. Перевірте декілька разів правильність внесених даних.

Крок 3 Вибір предметів. Із 13 запропонованих дисциплін необхідно обрати максимум 5. Біля обраних предметів необхідно вказати: мову завдань ЗНО; для предметів, які є обов’язковими для складання ДПА, галочкою відмітити "Зарахувати як оцінку за ДПА"; якщо предмет потрібен і для вступу, відмітити "Отримати результат за шкалою 100-200 для ступу до ВНЗ".

Крок 4 Формування картки, яку необхідно декілька разів перевірити, зберегти та роздрукувати. Кожній реєстраційній картці присвоюється номер, який указано в Контрольно-інформаційному листі (це необхідно зберігати).

Які документи потрібні для реєстрації ЗНО:

оформлену реєстраційну картку; засвідчену копію паспорта громадянина України (на них повинна бути позначка Згідно з оригіналом (без лапок), підпис, ініціали, прізвище та дата засвідчення копії); дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері);

Після цього треба сформувати комплект реєстраційних документів та подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти, в якому ви навчаєтеся.

Дивіться відео, як зареєструватися на ЗНО



Підтвердженням факту реєстрації для участі у ЗНО є Сертифікат, який буде надіслано до 30 квітня разом з реєстраційним повідомленням учасника ЗНО до закладу освіти, де навчаєтеся дитина.

Як допомогти дитині підготуватися: поради батькам

До складання ЗНО ще 3 місяці. За словами експертів, цього достатньо, аби якісно підготуватися до екзаменів. Для початку варто "продіагностувати знання". Зателефонуйте класному керівникові, поспілкуйтеся з учителями та виявіть сильні і слабкі сторони вашої дитини.

Також можна попросити дитину прости тести ЗНО з різних предметів попередніх років. Знайти їх можна тут.

Слідкуйте за тим, щоб дитина справді готувалася до тестувань, перечитала необхідний матеріал та твори, вивчила формули тощо.

Поради батькам при підготовці випускників до ЗНО:

Забезпечте вдома зручне місце для занять

Слідкуйте, щоб дитині ніхто не заважав. Це має бути окремий затишний куточок, де б школяр міг повністю сконцентруватися на навчальному матеріалі.

Запропонуйте та допоможіть дитині скласти приблизний розпорядок робочого дня

Складіть разом з школярем розклад, розділивши добу на декілька частин: заняття в навчальному закладі, заняття вдома, відвідування репетитора, час для відпочинку й для здорового повноцінного сну.

Ознайомтеся з методикою підготовки до тестування

Ви разом з дитиною можете потренуватись у виконанні аналогічних до ЗНО тестових завдань (можливо, ваш результат буде гірший, а це допоможе дитині підвищити впевненість в собі).

Підбадьорюйте дитину, хваліть її

Батьки мають хвалити дитину за те, що вона робить добре, підвищувати її впевненість в собі. Адже чим більше дитина боїться невдачі, тим більше ймовірності допущення помилок.

Контролюйте режим підготовки до ЗНО, не перевантажень

Поясніть дитині, що вона обов'язково повинна чергувати заняття з відпочинком (40-60 хвилин занять, потім 10 хвилин перерви). У цей час ви можете поспілкуватися. Досить важливою є вечірня прогулянка на свіжому повітрі (психологи вважають, що 15-20 хвилин такого відпочинку покращують настрій та відновлюють фізичні сили).

Зверніть увагу на харчування дитини

Адже під час інтенсивного розумового напруження необхідна поживна, різноманітна їжа і збалансований комплекс вітамінів. Такі продукти, як риба, м'ясо, сир, волоські горіхи, овочі, курага, шоколад стимулюють роботу головного мозку.

Пам’ятайте: головне – знизити напруженість дитини та забезпечити їй домашню атмосферу

Не підвищуйте тривожність випускника напередодні ЗНО, бо це негативно позначиться на результатах тестування. Адже дитині завжди передається хвилювання батьків.

А вже напередодні самого тестування прослідкуйте, щоб дитина виспались, сприяйте спокійний атмосфері дома для гарного настрою вступника та перевірте наявність документів (паспорт, сертифікат, запрошення-перепустку).

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня. Психологи радять не тривожитися про кількість балів, яку ваша дитина отримає під час ЗНО. Поясніть їй, що кількість балів не є показником її можливостей. І не критикуйте дитину за незадовільні результати оцінювання.