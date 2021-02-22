Фрілансерка Світлана Литвиненко-Дубина разом із чоловіком майже 2 роки разом планують бюджет та навчилися накопичувати гроші.

Раніше звички відкладати кошти у жінки не було взагалі. За два роки ефективного планування бюджету подружжя змогло оплатити страхові поліси та придбати нову машину, й зараз розповідають, як їм це вдалося.

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Не економити, а оптимізовувати

Гроші, які сім'я не витрачала, просто лежали на рахунках, і в один момент постало питання, на які кошти родина житиме в майбутньому. Облік сімейного бюджету допоміг усвідомити Світлані, що відкладати щомісяця 10% від свого доходу насправді не є великою проблемою.

За перший рік подружжя накопичило навіть більше, ніж планувало. Втім, фінансова грамотність не передбачає економію грошей як основну свою ціль.

Це, скоріше, про ефективне управління бюджетом, розуміння базових потреб та фінансових пріоритетів,

– наголошує фрілансерка.

Розуміти всі доходи та витрати

Плануючи сімейний бюджет, Світлана з чоловіком не мали на меті одну лише економію. Подружжя хотіло зрозуміти, чи можуть вони накопичувати гроші та в яких кількостях. Для цього необхідно було проаналізувати, скільки ж родина заробляє та на що витрачає кошти з власного бюджету.

Коли ми занесли всі свої фінанси до спеціальної програми, то здивувалися, що ми, насправді, не так вже й мало заробляємо,

– додає жінка.

В суспільстві існує стереотип, що українці є бідняками та виживають з останніх сил. На думку Світлани, варто просто скласти всі свої рахунки разом та побачити, що загальна картина не є настільки песимістичною.

Купувати в магазинах свого міста

Після підрахунку всіх доходів та витрат, подружжя оптимізувало управління своїми коштами. Сім'я відмовилася від дорогих тарифних планів на послуги мобільного зв'язку та перейшла на дешевші пропозиції.

Більшість своїх покупок Світлана робить винятково самостійно, не переплачуючи за послуги доставлення. Купуючи товари в магазинах свого міста, щомісяця пара заощаджує доволі велику суму грошей.

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Перетворити планування на ритуал

Світлана радить не карати себе за невдалі покупки чи емоційні фінансові рішення. Натомість, варто спільно зі своїм партнером визначити ціль та навчитися планувати власний бюджет. Така звичка повинна перетворитися на окремий ритуал або ж навіть експеримент.

Накопичувати гроші подружжя почало завдяки книзі "Найбагатший чоловік у Вавилоні". Світлані стало цікаво застосувати базові фінансові принципи у власному житті.

Набратися терпіння

Фрілансерка розповідає, що не варто очікувати великих відкриттів від процесу оптимізації власного бюджету. У різних сімей доволі різні фінансові ситуації, й категорія витрат інколи може неприємно здивувати людину. Для подружжя, зокрема, було неочікуваним руйнування міфу, що більшість грошей йде на придбання їжі.