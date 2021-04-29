Як безкоштовно дізнатися власний кредитний рейтинг: додаток для смартфону

Перед тим як оформити кредит або розпочати підприємницьку діяльність, спершу варто дізнатися, чи можете ви розраховувати на фінансову допомогу банків. Це можна визначити за допомогою кредитного рейтингу.

Кредитний рейтинг є у кожного громадянина України, незалежно від того, чи позичали ви коли-небудь гроші у фінансової установи. Дізнатися цей показник сьогодні можна у режимі онлайн.

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Що таке кредитний рейтинг

Кредитний рейтинг – це процедура оцінки платоспроможності фізичних осіб, підприємства або держави. Існування цього показника є важливою умовою відкритого фінансового ринку і використовується на міжнародному рівні:

в регуляторних цілях;

при проведенні переговорів з інвесторами та залученні коштів шляхом публічних та кредитних запозичень;

для вдосконалення механізмів ризик-менеджменту у фінансових установах, які надають послуги кредитування.

Простими словами, кредитний рейтинг для фізичної особи – це її резюме для фінансових установ.

Як вираховується кредитний рейтинг

Кредитний рейтинг формується на основі кредитної історії. Інформація про кожний погашений кредит зберігається 10 років, а про активну заборгованість – необмежену кількість часу.

В Україні такі дані збирає зокрема Українське бюро кредитних історій. На значення кредитного рейтингу впливає понад 10 параметрів, які містить кредитна історія.

Як дізнатися власний кредитний рейтинг

Українське бюро кредитних історій розробило спеціальний додаток, у якому можна раз на рік безкоштовно переглядати кредитний рейтинг та кредитну історію фізичним особам.

Окрім цього, протягом року можна замовити дані повторної оцінки за 50 гривень.

Щоб дізнатися свій кредитний рейтинг безкоштовно, необхідно завантажити спеціальний додаток на смартфон з Play Market або App Store.

Для авторизації необхідно вказати лише свою дату народження та номер телефону, на який прийде смс-підтвердження.

Кредитний рейтинг та кредитна історія: скриншоти з додатку від УБКІ