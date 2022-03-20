Як дітям навчатися дистанційно: добірка онлайн-сервісів

Війна Росії проти України негативно вплинула на освітній процес – більшості шкіл довелося зачинитися.

У відомстві зазначили, що нині в Україні створюють все більше можливостей для дистанційного навчання, щоб школярі не відставали від освітнього процесу.

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Де дітям навчатись в онлайн

У Мінцифри нагадали, про освітні серіали для дітей будь-якого віку на платформі Дія.Цифрова освіта.

Переглядати матеріали можна будь-де та будь-коли абсолютно безоплатно. Забезпечуємо дітей доступом до навчання. Все буде Україна,

– йдеться в повідомленні.