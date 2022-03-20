У відомстві зазначили, що нині в Україні створюють все більше можливостей для дистанційного навчання, щоб школярі не відставали від освітнього процесу.
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Де дітям навчатись в онлайн
- Всеукраїнська школа онлайн. Для зручності розроблено мобільний застосунок, а також YouTube-канал.
- Всеукраїнський онлайн-розклад, що містить посилання на матеріали з різних ресурсів.
- На ТБ-платфомах MEGOGO, 1+1 video, Київстар ТБ, sweet.tv.
- Для дошкільнят розпочав роботу дитячий онлайн-садок НУМО – платформа, на якій зібрані відеозаняття для дітей віком від 3 до 6 років. Перегляд доступний на YouTube-каналах МОН та ЮНІСЕФ і на платформі MEGOGO.
У Мінцифри нагадали, про освітні серіали для дітей будь-якого віку на платформі Дія.Цифрова освіта.
Переглядати матеріали можна будь-де та будь-коли абсолютно безоплатно. Забезпечуємо дітей доступом до навчання. Все буде Україна,
– йдеться в повідомленні.