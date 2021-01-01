Діти з нині окупованих територій Криму й Донбасу у 2021 році й надалі зможуть вступати в українські вищі навчальні заклади. Ба більше, українська влада має намір продовжувати допомагати їм.

У 2020 році можливість для вступу для абітурієнтів з окупованих територій стала ще простішою, розповів віцепрем'єр – міністр з тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю ТСН.

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По-перше, ми збільшили кількість навчальних закладів – дякую і Міністерству освіти за партнерство, і профільному парламентському комітету. Якщо я не помиляюся, понад 90 навчальних закладів приймають на навчання без ЗНО нашу молодь із тимчасово окупованих територій,

– розповів віцепрем'єр.

Крім того, у державному бюджеті на 2021 рік заклали додаткове фінансування на можливість підготовки майбутніх студентів до навчання. Зокрема, на вивчення української мови й інше.

"У нас сьогодні працює два центри – "Донбас Україна" й "Крим Україна". Ми зараз консультуємося щодо можливості зробити одну юридичну особу, тут немає відмінності, бо вони займаються одним і тим самим", – наголосив Олексій Резніков.

Урядовець окремо наголосив, що у 2021 році планують жодним чином не ділити абітурієнтів з Криму й Донбасу. Мовляв, як одні, так й інші є громадянами України, що опинилися в заручниках.