Для дітей з окупованих територій ще більше спростять вступи у виші
Діти з нині окупованих територій Криму й Донбасу у 2021 році й надалі зможуть вступати в українські вищі навчальні заклади. Ба більше, українська влада має намір продовжувати допомагати їм.
У 2020 році можливість для вступу для абітурієнтів з окупованих територій стала ще простішою, розповів віцепрем'єр – міністр з тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю ТСН.
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По-перше, ми збільшили кількість навчальних закладів – дякую і Міністерству освіти за партнерство, і профільному парламентському комітету. Якщо я не помиляюся, понад 90 навчальних закладів приймають на навчання без ЗНО нашу молодь із тимчасово окупованих територій,
– розповів віцепрем'єр.
Крім того, у державному бюджеті на 2021 рік заклали додаткове фінансування на можливість підготовки майбутніх студентів до навчання. Зокрема, на вивчення української мови й інше.
"У нас сьогодні працює два центри – "Донбас Україна" й "Крим Україна". Ми зараз консультуємося щодо можливості зробити одну юридичну особу, тут немає відмінності, бо вони займаються одним і тим самим", – наголосив Олексій Резніков.
Урядовець окремо наголосив, що у 2021 році планують жодним чином не ділити абітурієнтів з Криму й Донбасу. Мовляв, як одні, так й інші є громадянами України, що опинилися в заручниках.
Якими були правила у 2020 році?
Раніше дітям з окупованих АР Крим, Севастополя, а також окремих регіонів Луганської та Донецької областей дозволили вступати у вищі навчальні заклади на вільній території без складання ЗНО.
Крім того, для них забезпечували безкоштовну підготовку для вступу у вищі навчальні заклади зі стипендіальним забезпеченням терміном до 1 року.
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