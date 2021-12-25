Засновниця та власниця дитячих садочків і альтернативної школи у Боярці Вікторія Островська розповіла про особливості та способи налагодження дисципліни серед дітей дошкільного віку.

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За її словами, всі вчинки у дитинстві диктувались емоціями, і ми ніколи не думали, що можуть бути певні наслідки. Тож запам’ятайте, що жодного злого наміру у дитини немає.

Авторитарні методи дисципліни

Експертка наголосила, що суспільство пропонує дисциплінарні методи, що допомагають досягти швидких результатів:

підвищення голосу, застереження та загрози, залякування дитини, ультиматуми;

підкріплення небажаної поведінки, метод наслідків (“Ти знову вдарив Сашка – солодкого не отримаєш”);

дитина вирушає в кут, ігнорування та бойкоти.

Проте проблема з сучасними методами дисципліни полягає у тому, що вони переважно спрямовані на викорінення поганої поведінки, а не на розуміння її причин.

Доктор філософії, канадський психолог та автор книги "Тримайтеся за своїх дітей" Гордон Ньюфелд зазначає, що прихильність дитини до дорослого вмикає бажання у самої дитини бути хорошою, що і є найбільшою мотивацією до гарної поведінки.

Тож завдання вихователя – встановити прихильність дитини до себе. Лише так дитина почуватиметься захищеною, а це своєю чергою дозволяє запобігти виявам негативної поведінки.

Метод формування добрих намірів

Формування добрих намірів – це підхід до виховання, який допомагає запобігати проблемній поведінці та буде найефективнішим у довгостроковій перспективі.

Діти у своєму дошкільному віці ще не можуть контролювати свої емоції, і фізіологічно ці можливості у них з’являються приблизно у віці 5 – 7 років. Це дуже важливо враховувати перед тим, як починати працювати з дитиною.

Метод формування добрих намірів полягає у тому, щоб вживати заходів ще до того, як трапилися серйозні проблеми, а не тоді, коли емоції у дитини зашкалюють. Це заздалегідь може полегшити ситуацію, дає змогу найкраще для всіх залагодити інцидент і скоротити опір дитини.

Як дисциплінувати дітей у садочку

Заохочуйте бажання дитини бути хорошою

Встановіть з дитиною контакт – це потрапляння до зони уваги іншого у дружній манері. Привітання, посмішка, розпитування про життя, інтереси, вислуховування без спроб покритикувати. Це прийоми заволодіння увагою.

Під час проблемної поведінки завжди показуйте дитині, що з вашими стосунками все гаразд. Адже дитина найбільше боїться не покарання, а погрози, що вихователь більше її не любитиме. Ваше завдання – запевнити її у зворотному.

Не виховуйте дитину під час інциденту

Не потрібно моментально реагувати на інцидент, карати, намагатися дати урок, довести чи подавити. Навпаки – у складних моментах з дітьми потрібно робити якнайменше спротиву та істерики.

Схема розмови з дитиною після інциденту, коли вона заспокоїлася:

Показати дитині, що ваші стосунки у порядку.

Допомогти розповісти, що сталося.

Проговорити емоції.

Знайти та помітити добрі наміри дитини.

Підказати ідеї або обговорити разом, вислухати.

Вислухати ідеї дитини, як поводити себе наступного разу у такій ситуації.

Дати зрозуміти, що ваші стосунки у порядку, ви готові підтримати й допомогати їй.

Перемикайте увагу дитини

Якщо дитина стрибає на ліжку або відбирає іграшки у інших дітей, відволічіть її. Запитайте, чи не хоче вона намалювати малюнок або почитати разом з вами книгу.

Мотивуйте дитину виправляти помилки

Якщо ви побачите, що дитина забруднила одяг чи стіни, попросіть її змити фарбу. Якщо вона зруйнувала вежу з кубиків, яку побудував інший малюк, запропонуйте їй побудувати вежу заново.

Зробіть зауваження, якщо це потрібно

Якщо дитина погано себе веде, слід відразу ж зробити їй зауваження. Адже якщо це відкладати, то дитина забуде про цей інцидент. Якщо ви у якості покарання за істерику відміняєте її, наприклад, похід в зоопарк іншого дня, то їй це здасться випадковим і незаслуженим покаранням.

До слова, нещодавно у Дніпрі з дитячого садочка втекла 4-річна вихованиця. Дівчинка непомітно для вихователів пішла з закладу освіти в місто. Маленьку втікачку виявили місцеві та зателефонували в поліцію. Деталі – читайте у статті.