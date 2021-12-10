Експертка з питань шкільної освіти Оксана Макаренко розповіла, що українські соціологи у червні 2021 року провели опитування про оцінку якості дистанційної шкільної освіти.

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Результати опитування:

45% громадян вважають, що рівень освіти в Україні середній,

44% – що рівень низький.

Так, якщо порівняти з липнем 2020 року кількість негативних оцінок зросла на 9%. У територіальному розрізі найкраще оцінюють рівень середньої освіти на заході країни.

Цікаво, що 65% батьків виступають проти дистанційної освіти, водночас 50% сімей зі школярами вважають, що запровадження дистанційної освіти сприяло захисту їхніх родин від потенційного зараження коронавірусом.

В Україні не проводять аналіз, наскільки пандемія вплинула на якість освіти. Але є світові дослідження про те, що у таких країнах, як Нідерланди і США, втрати в знаннях за період карантину були від трьох до дев’яти місяців у порівнянні з офлайн-заняттями,

– зазначила Оксана Макаренко.

Це при тому що в цих державах діти були забезпечені комп’ютерами, підручниками, матеріалами, швидкісним інтернетом. Тепер ці діти надолужують прогалини у навчаннях, вчителі зі школярами займаються додатково.

Учитель на велосипеді розвозив завдання

За словами експертки, держава не визнає критичні втрати у знаннях від дистанційної освіти.

"Більшість експертів вважають, що ситуація з дистанційним навчанням в Україні набагато гірша, бо в нас щонайменше 12% сімей не були забезпечені елементарно навіть гаджетами, не кажучи вже про хороший інтернет", — зауважила Макаренко.

Вона нагадала, що в Україні чимало населених пунктів не забезпечені швидкісним інтернетом, який дозволяє проводити онлайн-уроки. Тоді вчителі “викручувалися”, як могли.

Хтось із вчителів на велосипеді розвозив по домівках завдання і вкладав у поштові скриньки. Деякі вчителі просто в школі залишали зошити із завданнями, діти їх забирали і привозили із виконаними завданнями назад,

– розповіла Оксана Макаренко.

Проблеми дистанційного навчання

Експертка зазначила, що 70% користувалися чатом у вайбері, де вчителі і учні переписувалися. Викладач давав завдання у чаті, а діти чи їхні батьки надсилали виконані вправи.

Так, один батько двох дівчаток жалівся, що в нього декілька годин на тиждень йшло на складання розкладу в гугл-календарі для доньок. Він з різних месенджерів збирав завдання, ставив дедлайн, визначав скільки часу займе їхнє виконання, щоб діти об’єктивно могли це виконати.

"Все це призвело до негативного ставлення до дистанційної форми навчання, хоча сама дистанційка не є злом. Те, як вона була організована в Україні призвело до повної дискредитації цієї форми навчання", – додала вона.

Про переваги дистанційки

Оксана Макаренко переконує, що насправді дистанційка має і свої переваги. Зокрема, це допомогло дітям досягнути кращих результатів.

Наприклад, якщо дитина навчалася математики на безкоштовному українському ресурсі Khan Academy або EdEra або Prometheus, то учень міг покращити свої навчальні результати і стати більш успішним.

Як зауважила експертка, пандемія ще більше поширила розрив між дітьми з хороших шкіл і дітьми із закладів, де рівень підготовки посередній. Щоб вирівняти цей розрив дитині потрібно докласти багато зусиль.

"Але зараз дитина може проглянути на онлайн-курсах саме ті уроки, в яких чогось не розуміє. Особливо це корисно в математиці та іноземній мові. Такі курси коштують дешевше, ніж репетитори – від 4 тисяч гривень на місяць. У Києві ціна репетитора від 350 до 700 гривень на годину", — пояснила Макарова.

Про репетиторів

Експертка нагадала, що є зручні сайти з послугами репетиторів і цілі спільноти, де люди радять того чи іншого викладача. Майже всі репетитори надають пробне безплатне заняття.

Однак підготовка до ЗНО з репетиторами — доволі дорогий спосіб підготовки до ЗНО. Орієнтовно це вийде 300-400 євро на місяць, якщо готуватися з основних предметів. Трохи дешевше (200-300 євро) коштуватиме, якщо дитина займається в групі на підготовчих курсах,

– зауважила Марченко.

Про безкоштовні онлайн-курси

За словами експертки, є хороші курси онлайн, що підготувала освітня платформа EdEra. На розробку їм надало фінансову допомогу Посольство Великої Британії. Там є цікаві курси з української мови та біології, де молоді хлопці і дівчата у сучасний спосіб зрозумілою мовою пояснюють для дітей складні теми.

"Є хороший ресурс Prometheus, що розробив курси з основних предметів для підготовки до ЗНО: математика, українська мова і література, історія України, англійська мова", – додала вона.

Окрім того, є безкоштовний проєкт, розроблений громадською організацією "Освіторія". Там є можливість зробити свого віртуального героя і разом із ним проходити та готуватися до ЗНО.

Результати ЗНО-2021

Останні результати ЗНО-2021 показують, що 30% дітей не змогли скласти математику на рівні "склав/не склав".

Сучасних дітей потрібно мотивувати до знання. Те, що в Україні 30 випускників 2021 року із найкращими результатами ЗНО отримають винагороду по 100 тисяч гривень, це може бути одним із мотиваторів до навчання,

– вважає Макарова.

До слова, реєстрація учасників ЗНО розпочнеться 1 лютого і триватиме понад місяць – до 9 березня 2022 року. До цього часу випускникам необхідно визначитися з переліком іспитів, які вони оберуть для складання обов'язкової ДПА або для вступу до вишу.

Графік ЗНО-2022:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Додамо, що пробне ЗНО, яке проходитиме 19 та 26 квітня, організують із дотриманням усіх протиепідемічних заходів як на вході до пунктів тестування, так і під час нього.